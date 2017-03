Stand: 13.03.2017 13:13 Uhr

Eingecheckt - diese 10 Hotels sind irre

Eine Brauerei will 2018 im US-Bundesstaat Ohio ein Hotel eröffnen - mit Bier-Wellnessbereich. Wer es nicht so mit dem Gerstensaft hat, dem bieten sich trotzdem jede Menge schräge Hotel-Alternativen.

Wir haben euch die zehn sonderbarsten Übernachtungsmöglichkeiten rund um den Globus herausgesucht. Lasst euch - je nach Geldbeutel und persönlichen Vorlieben - für euren nächsten Urlaub inspirieren.

Kapselhotel

Das Positive vorweg: Hier habt ihr keinen Ärger mit der Besucherritze. In japanischen Kapselhotels übernachtet ihr relativ preisgünstig, dafür aber auch relativ platzarm. Für eine Nacht in einer Schlafkabine wie dieser in Kobe, zahlt ihr knapp 40 Euro (oben schlafen ist etwas günstiger als unten). Zählt ihr allerdings zu den Menschen, denen bereits im engen Fahrstuhl mulmig wird, empfehlen wir euch, draußen in der Stadt einfach wachzubleiben und auf den Morgen zu warten - oder etwas mehr Geld für ein gängiges Hotel auszugeben.

Kartoffelhotel

Mitten in der Lüneburger Heide steht das erste deutsche Kartoffelhotel. Im dazugehörigen Restaurant gibt's natürlich jede Menge Kartoffelgerichte (für Low-Carb-Fetischisten also eher nichts) und man wird laut der Homepage des Hotels "auch mit Kartoffel Wellness verwöhnt" - an dieser Stelle lässt jeder seine eigenen Bilder im Kopf entstehen. Hier im Bild seht ihr übrigens dir dortige Darreichungsform des Kartoffelschnapses.

Million Donkey Hotel

Wer sich chronisch über schlechte Belüftung oder Klimaanlagen in Hotels beschwert, dem legen wir dieses Haus ans Herz. Auf gut halber Strecke zwischen Rom und Neapel liegt das Million Donkey Hotel, in dem ihr gemütlich in einem nicht überdachten Käfig nächtigt. Das Positive: Ihr habt in jedem Fall eine gute Aussicht und dürft im Bett rauchen.

Null Stern Hotel

Einigen Menschen fällt bei längerem Aufenthalt in den ruhigen Schweizer Alpen die Decke auf den Kopf. Das kann euch hier nicht passieren. Im Null Stern Hotel habt ihr zwar nur einen Raum, der ist allerdings relativ weitläufig. Apropos weitläufig: Zur nächsten Toilette lauft ihr rund fünf Minuten. Den Rest erledigt aber der "Butler-Service". Ihr müsst nur etwas Geduld haben: Da der Aufenthalt nur saisonal möglich ist, gibt's viele Bewerber. Laut Inhaber ist der Laden - zumindest in der Theorie - die nächsten zehn Jahre ausgebucht.

Dog Bark Park

Alles andere als eine Hundehütte ist diese Übernachtungsmöglichkeit im US-Bundesstaat Idaho, wo sich alles um den besten Freund des Menschen dreht. Für knapp 110 Euro bucht ihr in diesem Hundegestell ein Einzelzimmer.

Hotel Sidi Driss

Viele Menschen haben ein Herz aus Stein, Tunesien ein Hotel im Stein. Das Hotel Sidi Driss ist direkt in den Felsen gehauen. Und: Es ist ein echter Filmstar. Denn das Hotel war in "Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung" und "Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger" Schauplatz. Bleibt nur noch die Frage: Doppel- oder (Han-)Solo-Zimmer?

Giraffe Manor

Na, wer bekommt da am Frühstücksbuffet denn gleich einen Hals? In Kenias Hauptstadt Nairobi steht das Giraffe Manor, wo die sympathischen Paarhufer ständig durch die offenen Fenster und Türen grüßen. Obacht unter der Dusche!

Jumbo Stay

Im Cockpit schlafen ist generell keine so gute Idee. Es sei denn ihr übernachtet im Jumbo Stay. Das Hotel ist eine stillgelegten Boeing 747 in der Nähe von Stockholms Haupstadt-Flughafen. Wenn ihr keine Hotelgäste seid, ist es möglich, an Bord Kaffee und Kuchen zu essen. Und das alle ohne Turbulenzen.

Canopy Tower

Vogel-Freunde aufgepasst! In diesem ehemaligen Radarturm der amerikanischen Air Force mieten heutzutage vor allem Hobby- und Profi-Ornithologen einen Raum. Wenn ihr euch also mal statt vom Specht von einem knallgelben Tukan wecken lassen wollt, wisst hier, wo ihr hinmüsst.

Ambassador-Lagoon - Atlantis The Palm

Wenn ihr es statt mit Vögeln eher mit Fischen habt und über das nötige Kleingeld verfügt, wäre dieser Schuppen in Dubai vielleicht eine Idee. Tageslicht kommt zwar nicht in eure Bude, dafür bekommt ihr rund um die Uhr Lust auf das Meeresfrüchtebuffet zum Dinner.