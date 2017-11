Stand: 17.11.2017 12:30 Uhr

"I bims" ist das Jugendwort 2017

"Tinderjährig", "Noicemail", "unlügbar" und Co.: Anfang Oktober hat Langenscheidt die Top 30 für das Jugendwort 2017 zum öffentlichen Voting freigegeben. "Napflixen" und "geht fit" lagen in der Gunst der Userschaft vorne. Das letzte Wort hatte aber die Jury.

Seit mittlerweile zehn Jahren will der Langenscheidt-Verlag uns verraten, wie die Jugend von heute spricht. Jetzt steht das Jugendwort 2017 fest: Nach "fly sein" (2016), "Smombie" (2015) und "läuft bei dir" (2014) ist "I bims" in diesem Jahr der Babo (2013). Damit hat sich die Jury für das Wort entschieden, das im Online-Voting nur auf Platz 10 gelandet ist - dafür allerdings für einen Ausruf, der bei jungen Menschen tatsächlich recht verbreitet ist.

Die Bedeutung

"I bims" steht für "Ich bin's". Der Ausdruck stammt von der Facebookseite "Nachdenkliche Sprüche mit Bilder", die auch den Begriff "vong" und die inflationäre Verwendung der "1" geprägt hat.



Das Voting

Laut Langenscheidt gab es in diesem Jahr mit rund einer Million Votes so viele wie noch nie. Bis zum 15. November konnte auf der Webseite des Verlags jeder für seinen Favoriten abstimmen. Dabei standen 30 Wortkreationen zur Wahl, von denen es zehn in die Jury-Auswahl geschafft haben:



Die Jury

Eine 20-köpfige Jury aus unterschiedlichen Bereichen - darunter Sprachwissenschaftler, Schüler, Pädagogen und Medienvertreter - hat sich letztlich für "I bims" entschieden - und damit gegen das Online-Voting.



Die Kriterien

Gefragt sind beim Jugendwort laut Webseite "sprachliche Kreativität, Originalität, Verbreitungsgrad des Wortes und gesellschaftliche und kulturelle Ereignisse". Aus den Vorschlägen, die jeder einreichen kann, wird ein Top-30-Ranking erstellt, anschließend startet die Online-Abstimmung. Danach liegt das Schicksal des Siegers in den Händen der Jury.



Die Gewinner der vergangenen Jahre

2008: Gammelfleischparty Party für Menschen über 30 Jahren, Ü30-Party

2009: hartzen Arbeitslos sein, "rumhängen"

2010: Niveaulimbo Ständiges Absinken des Niveaus, aus dem Ruder laufende Partys und sinnlose Gespräche unter Jugendlichen

2011: Swag Beneidenswerte, lässige Ausstrahlung

2012: YOLO (you only live once) 1. Aufforderung, eine Chance zu nutzen, 2. Entschuldigung für falsches Verhalten

2013: Babo Boss, Anführer, Chef

2014: "Läuft bei Dir" Alles läuft gut, ist okay.

2015: "Smombie" Kombination aus Smartphone und Zombie - jemand, der nur auf sein Smartphone starrt.

2016: "Fly sein" "Besonders abgehen" - egal, ob es sich um eine Person oder um einen Gegenstand handelt.