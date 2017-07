Sendedatum: 24.07.2017 07:00 Uhr

Ed Sheeran in Hamburg: Wir verlosen Tickets!

Ed Sheeran kommt zu uns in den Norden! Bei uns habt ihr die Chance auf die Tickets - über die N-JOY App gewinnt ihr Karten!

Am 25. Juli 2018 spielt Ed Sheeran auf der Trabrennbahn Bahrenfeld in Hamburg. Ihr wollt den Superstar endlich mal live erleben und Songs wie "I See Fire", "Shape Of You" oder "The A Team" mit Tausenden anderen mitsingen? Dann seid ihr hier genau richtig.

N-JOY App: Runterladen und teilnehmen

Öffnet die N-JOY App, drückt ganz easy den Geschenk-Button und mit etwas Glück erlebt ihr Ed Sheeran live. Wir drücken die Daumen. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Kein Smartphone? Kein Problem! Hier könnt ihr auch ohne Smartphone am Gewinnspiel teilnehmen.