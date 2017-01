Stand: 05.01.2017 13:30 Uhr

Deichbrand 2017: Diese Bands müsst ihr sehen

Einmal im Jahr wird der Seeflughafen in Nordholz bei Cuxhaven zum Sehnsuchtsort aller norddeutschen Musikverrückten. Das Deichbrand Festival fackelt vom 20. bis 23. Juli zum 13. Mal Genre-Grenzen ab und präsentiert euch ein kunterbuntes Potpourri der geilsten Musik unter der Sonne. Wir zeigen euch, welche Acts auf eure Wunschliste gehören!

2017 hat begonnen und wir dürfen uns schon jetzt auf den Sommer freuen. Vom 20. bis 23. Juli bebt im Norden wieder der berühmteste Musikdeich. Das Line-Up steht und für eure vorfreudige Partyplanung haben wir schon mal ein paar ganz heiße Tipps vorbereitet.

Placebo

Die britische Alternative-Rock-Band gibt´s jetzt schon 23 Jahre. Zum alten Eisen gehören Placebo aber noch lange nicht. Zurzeit sind sie auf großer Jubiläums-Welttournee und machen im Sommer Station auf einigen ausgewählten Festivals - natürlich auch beim Deichbrand. Klar, dass die Briten hier als Headliner am Start sind.

Billy Talent

Auch diese kanadische Rockband scheint inzwischen mit den großen Festivalbühnen unserer Welt verwachsen zu sein. Vor 15 Jahren haben Billy Talent ihr erstes Album produziert. 2017 nehmen sie mit ihrem fünften Studioalbum "Afraid Of Heights" den Deich auseinander. Eine Platte, die nicht besser in unsere aktuelle Zeit passen könnte. Es geht um Werte, Toleranz, den Mut, Verantwortung zu übernehmen und Dinge, die uns stören, nicht einfach zu akzeptieren.

Biffy Clyro

Seit vergangenem Sommer ist das schottische Trio wieder am Start und landet mit dem neuen Album "Ellipsis" sowohl in seiner Heimat UK als auch in good old Germany auf der 1 der Albumcharts. Gerade sind sie auf Hallen-Tournee in Europa unterwegs, um dann im Sommer als Headliner das Deichbrand Festival in ein Inferno des Progressive-Rock zu verwandeln.

Kraftklub

Auch die Rock-Rapper aus Chemnitz gehören seit ein paar Jahren zu den etablierten Künstlern in der deutschen Musiklandschaft. Mit zwei Nummer 1 Alben und einem eigenen Musikfestival in der Nähe ihrer Heimatstadt haben die Echo-Preisträger schon einiges erreicht und kommen nun im dritten Jahr in Folge auf den Deich.

Marteria

Marteria kickte in seiner Jugend für Hansa Rostock, arbeitete als Model für allerlei Modelabels und ist ausgebildeter Schauspieler. Der Deutschrapper hatte bereits vier Alben in den Top 10 und reist mit seinem Fotografen-Homie Paul Ripke durch die Weltgeschichte. Zum Glück findet er zwischendurch noch Zeit, die Bühne auf dem Deichbrand Festival zu entern.

Cro

Der Stuttgarter Hip-Hopper mit der Pandamaske ist Urheber seines eigenen Genres "Raop", einer Mischung aus Rap und Popmusik. Mit jedem seiner drei Alben schaffte es der gesichtslose Schwabe auf Platz 1 der Charts. 2016 lief der Film "Unsere Zeit ist jetzt" in den Kinos - mit Cro selbst in der Hauptrolle. Der Pandarapper zündet wie kein zweiter und wird den Deich beben lassen.

AnnenMayKantereit

Streng genommen müssten sich die Kölner Jungs, deren Bandname aus den Nachnamen der drei Gründungsmitglieder besteht, umbenennen. Immerhin ist seit 2014 Malte Buck am Bass mit dabei. Aber ... ach auch egal. Die deutsche Rockband war schon als Support von Clueso und den Beatsteaks auf Tour und hat ein Nummer-1-Album auf dem Kerbholz. "Alles nix Konkretes" und diesen authentischen Deich-Act solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Broilers

Die Oi!- und Punkrock-Szene ist das musikalische Zuhause der Düsseldorfer. Nach einem Nummer-1-Album, einer Tour durch die größten Konzertlocations des deutschsprachigen Raums und zahllosen Festivals macht die Band 2017 auch auf dem Deich Halt. In Petto: "sic!", das neue Broilers-Best-Of mit bisher völlig unbekannten Liedern. Dieses Konzert solltet ihr unbedingt auf dem Schirm haben!

Apocalyptica

Vor 20 Jahren haben die vier Finnen mit "Apocalyptica Plays Metallica By Four Cellos" die Metal-Szene so richtig umgekrempelt. Die ausgebildeten Konzert-Cellisten verwandeln ihre Lieblingshits aus Rock und Metal in nicht weniger krachende Klassik-Stücke. Bis heute hat das Quartett weder einen komplexen Song anbrennen lassen, noch an Originalität verloren. Ihr habt Bock auf ein genresprengendes Konzerterlebnis? Dan hin da!

Wanda

Kaum eine Band schafft es so unverschämt gut Kitsch und Rock ´n Roll zu vereinen. Die Wiener Kombo dürfte bald bekannter sein als Sachertorte und Mozartkugel zusammen. Frontmann Marco Michael Wanda ist der Falco der Generation Y und sowieso machen die fünf Österreicher alles nur für Amore. Also zieh sie dir rein und gib ihnen ein Bussi, Baby.

Alle Farben

Hinter dem eigenwilligen Namen verbirgt sich der Berliner DJ und Elektro-Tüftler Frans Zimmer. Als Herr über die Platten hat der Kreuzberger Junge schon die halbe Welt bereist, sein Debütalbum folgte 2014. Livemusiker, Klassik- und Swingelemente, Techno, Minimal oder House und eingängigen Melodien: Alle Farben hat sich ein einmaliges Klanguniversum erschaffen, auf das ihr in Nordholz auf keinen Fall verzichten solltet.

DONOTS

Die selbsternannten Nichtstuer gründeten sich vor gefühlten 300 Jahren (1994) in der "Rockcity" Ibbenbühren und haben seitdem schlappe zehn Studioalben durch die Pipeline gejagt. 2015 kam mit "Karacho" ihre erste deutschsprachige Veröffentlichung auf den Markt. Gebt euch die spannungsgeladene Show DER hiesigen Pop-Punker schlechthin.

Frida Gold

Die westfälische Elektropopper sind Altbekannte auf dem Deichbrand Festival. Bereits 2013 beglückten die Goldkinder ihre Fans in Cuxhaven mit ihren unerreicht tiefgängigen Lyrics, die mitunter an die emotionale Schmerzgrenze gehen können. Wer gehaltvolle Popmusik mit melodischem Gewicht mag, ist bei Frida Gold an der richtigen Adresse.

Schnipo Schranke

Früher wären die beiden Girls aus Hamburg wahrscheinlich als Gören bezeichnet worden, aber zum Glück leben wir nicht mehr 1991 und benutzen solche Worte nicht mehr. Dadaistischer Indie-Pop ist vielleicht ein geeigneter Stempel, der dem Duo aufgedrückt werden könnte. Auch wenn er den Musikerinnen selbst wohl eher nicht so schmecken würde. Aber wippt doch einfach mal zum Hit "Pisse", feiert die Peinlichkeit von Körperflüssigkeiten aller Art und macht euch selbst ein Bild.

Le Fly

Ultimatives Ska-Feier-Feeling im Crossover-Gewurschtel mit ungefähr jeder Musikrichtung, die es gibt? Ja, ungefähr so klingen die Hamburger von Le Fly und sind dabei so unglaublich tanzbar, eingängig und unterhaltend wie Seeed zu ihren besten Zeiten. Hier habt ihr DIE Dauerbrenner des Deichbrand Festivals. Geht hin und habt Spaß.