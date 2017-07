Stand: 19.07.2017 12:02 Uhr

Deichbrand: Billy Talent, Cro & Co. jetzt im Videostream

Zehntausende feiern bei Cuxhaven das Deichbrand Festival. Ihr könnt nicht dabei sein? Seht die besten Konzerte trotzdem - hier im Videostream!

Der Deich brennt! Wir streamen euch die besten Deichbrand-Konzerte und bringen euch das Festival-Feeling nach Hause! Nach Placebo, Marteria, Kraftklub und Co. am Freitag und Samstag geht es am Sonntag ins Finale. Viel Spaß mit diesen Mega-Acts!

Euer Videostream-Programm*

17.50 bis 18.50 Uhr: Emil Bulls

18.50 bis 19.50 Uhr: Apocalyptica

19.50 bis 20.50 Uhr: Genetikk

20.50 bis 22.00 Uhr: Cro

22.00 bis 23.30 Uhr: Billy Talent

* Hinweis: Änderungen im Ablauf sind jederzeit möglich. Die genauen Beginnzeiten findet ihr immer aktuell hier.

