Stand: 20.07.2017 13:38 Uhr

Deichbrand: Wir streamen euch die Konzerte nach Hause!

Zehntausende feiern bei Cuxhaven das Deichbrand Festival. Ihr könnt nicht dabei sein? Seht die besten Konzerte trotzdem - im Videostream!

Von Donnerstag bis Sonntag (20. bis 23. Juli) brennt der Deich wieder! Wir streamen euch die besten Deichbrand-Konzerte und bringen euch das Festival-Feeling nach Hause! Erlebt Cro, Billy Talent, Kraftklub, Marteria, AnnenMayKantereit und viele mehr im Videostream!

Diese Acts seht ihr Freitag (21. Juli) im Videostream *

Pop aus Österreich, Punk aus Mecklenburg-Vorpommern, Mittelalter-Rock aus Berlin, Hip Hop vom Feinsten und Alternative Rock aus Großbritannien. Mehr Abwechslung geht nicht! Den Videostream findet ihr Freitag ab 17.30 Uhr hier.



Diese Acts seht ihr Samstag (22. Juli) im Videostream *

Ob das "We're Not Gonna Take It"-Cover von den Donots, "Barfuß am Klavier" von AnnenMayKantereit, "Ich will nicht nach Berlin" von Kraftklub oder "Das Geld muss weg" von Marteria: Auch das Line-up am Samstag ist der Knaller! Den Videostream findet ihr Samstag ab 18.00 Uhr hier.



Diese Acts seht ihr Sonntag (23. Juli) im Videostream *

Finale mit weltbekannter Musik aus Finnland und Kanada - und mit einem der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Musiker: Cro! Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Kopfhörer auf und genießen! Den Videostream findet ihr Sonntag ab 17.20 Uhr hier.

* Hinweis: Änderungen im Ablauf sind jederzeit möglich. Die genauen Beginnszeiten findet ihr immer aktuell hier.

Weitere Informationen Das Deichbrand Festival 2016 bricht alle Rekorde Mehr als 30 Grad, mehr als 50.000 friedliche Festivalbesucher und mehr als 125 Auftritte: Das Deichbrand Festival hat sich in diesem Jahr selbst übertroffen. Hier gibt es alle Highlights. mehr