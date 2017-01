Stand: 25.01.2017 18:10 Uhr | AutorIn: Eva Köhler

23 versteckte WhatsApp-Tricks

Chatten kann jeder - wie es richtig geht, wissen aber nur wenige. Wir zeigen euch geheime Funktionen von WhatsApp, damit ihr wie Profis durch euren Alltag chattet.

WhatsApp ist in den letzten Monaten zur echten Kreativ-Plattform mutiert. Emojis auf Bilder setzen, eigene Gifs erstellen oder die Schriftart ändern. Der kleine Alltagshelfer kann mehr, als ihr vermutet. Wir zeigen euch die 23 wichtigsten Tricks.

1. Lasst euch nicht mehr stalken: Blaue Haken ausschalten!

Die blauen Haken an einer Nachricht verraten, dass eure Nachricht gelesen wurde. Aber: Ihr die Lesebestätigung auch ausstellen. In den Einstellungen unter "Account" findet ihr die Datenschutzbestimmungen. Hier gibt es ein Häkchen bei Lesebestätigungen. Entfernt ihr es, sind die blauen Haken ausgeschaltet. WhatsApp warnt euch: Schaltet ihr die Lesebestätigung für eure Freunde aus, seht ihr auch nicht mehr, ob eure Freunde die Nachrichten gelesen haben.

2. Versteckte Lesebestätigung mit Zeitstempel

Ihr möchtet wissen, wann eure Nachricht angekommen und gelesen wurde? Bei WhatsApp geht das:

Als Android-Nutzer wählt ihr eine gesendete Nachricht aus und drückt etwas länger darauf. Dann öffnet sich oben im Chatfenster ein Menü. Der zweite Punkt ist ein "i". Wählt es aus und ihr seht, wann die Nachricht gelesen wurde.

Auch iPhone-Besitzer können spionieren: Öffnet den Chat-Verlauf und wischt neben der letzten Nachricht, die ihr verschickt habt nach rechts. Im neuen Fenster seht ihr, ob die Nachricht gelesen wurde.

Ist die Lesebestätigung ausgeschaltet, bleibt der Zeitpunkt leer (oben im Bild).

3. Dokumente verschicken

Diese Funktion war längst überfällig: WhatsApp kann Dokumente verschicken. Das klappt zum Beispiel mit PDF- oder Word-Dateien. Die neue Funktion findet ihr bei den Anhängen. Neben dem Standort, Fotos und Videos ist hier jetzt das Symbol für Dokumente. Darauf klicken, Datei auswählen und weg damit!

4. Schützt euer Profilbild vor fremden Blicken

WhatsApp ist zur Gruppenplattform mutiert. Freunde, Kollegen, Sport-Partner, der Kindergarten - jeder hat eine WhatsApp-Gruppe. Teils tummeln sich völlig Unbekannte in den Chaträumen und die sehen dann euer Profilbild mit Kind und Hund oder vom letzten Urlaub am Strand. Das muss nicht sein. Schaltet eure Statusmeldungen und Profilbilder nur für Menschen frei, die ihr wirklich kennt. Wo? Unter "Einstellungen", "Account", "Datenschutz". Wählt bei "Profilbild" zwischen "Jeder", "Meine Kontakte" oder "Niemand".

5. Gruppen stumm schalten

Hektisches Blinken, ständig poppt eine neue Nachricht auf - ihr habt aber gerade keine Nerven dafür? Schaltet die Gruppe stumm. Zwei Wege: Markiert die Gruppe in der Übersicht und klickt auf den durchgestrichenen Lautsprecher, der im Menü oben erscheint (Bild). Zweite Option: Öffnet den Gruppenchat und dann das Menü - anschließend auf "Stummschalten" klicken. WhatsApp hat drei Möglichkeiten: acht Stunden, eine Woche oder ein Jahr. Persönlich anpassen geht leider nicht.

6. Einzelne Personen stumm schalten

Gegen Nervensägen auf WhatsApp könnt ihr euch wehren.

Android-Nutzer: Öffnet den Kontakt. Klickt dazu auf das Profil-Bild und dann auf Information. Anschließend wählt ihr die Option "Stummschalten" aus. Schon habt ihr eure Ruhe. Die zweite Variante funktioniert über die Übersicht. Lange auf den Kontakt drücken und mit einem Klick auf den durchgestrichenen Lautsprecher den Chat stumm schalten.

iPhone-Nutzer: Wischt in der Chat-Übersicht nach links und klickt auf "Mehr". Anschließend könnt ihr den Kontakt über den Befehl "Lautlos" stummschalten. Alternativ öffnet die Kontaktinfos indem ihr im WhatsApp-Telefonbuch einfach auf den Namen klickt.

7. Chat-Verknüpfungen auf dem Home-Screen

Erinnert ihr euch noch die Kurzwahltasten bei den alten Handys? Auf Taste "1" lag Mama, Taste "2" die beste Freundin, Taste "3" ist für den Partner oder die Partnerin reserviert. WhatsApp bringt euch das Feature zumindest auf Android-Smartphones wieder zurück. Legt Chats einfach auf den Home-Screen des Smartphones. Öffnet einen Chatverlauf, dann das Menü. Hinter dem Menüpunkt "Mehr" versteckt sich die Option "Verknüpfung hinzufügen". Schon habt ihr eure besten Freunde direkt auf dem Home-Screen.

8. Broadcast einrichten: Einladungen persönlich verschicken

Geburtstagspartys, Osterbrunch, Klassentreffen: Mit der WhatsApp-Funktion "Broadcast" schickt ihr Nachrichten an viele Personen - sie landet allerdings im persönlichen Chat, statt in einer Gruppe. "Broadcast" versteckt sich im Menü der Chatübersicht. Dort findet ihr den Punkt "Neuer Broadcast". Fügt alle Gäste hinzu, die ihr einladen möchtet und schreibt eine Nachricht - wie bei einer normalen Gruppe. Aber: Jeder eurer Gäste bekommt die Einladung als Direktnachricht angezeigt. Dass es eine Masseneinladung ist, wisst nur ihr.

9. Lieblingsgespräche per E-Mail sichern

Liebesschwüre, Versprechen, Verabredungen, Urlaubserinnerungen: Auf WhatsApp sammelt sich das halbe Leben. Um eure Lieblingschats auch in 10 Jahren noch zu haben und in Erinnerungen schwelgen zu können, schickt sie euch per Mail. Das Super-Feature versteckt sich in den Einstellungen unter Chats und Anrufe. Klickt auf den Punkt "Chat-Verlauf" und auf "Chat per E-Mail senden". Hier wählt ihr den Chat mit eurer besten Freundin aus und schon sind all eure Chatgedanken in einer Text-Datei verewigt, die ihr sicher auf dem Rechner aufbewahren könnt. iPhone-Nutzer wischen nach in der Chat-Übersicht nach links, klicken auf "Mehr" und wählen "Chat exportieren", um sich den Verlauf per Mail zukommen zu lassen.

10. Zuletzt online deaktivieren

"Du warst ja gestern lange wach, wem hast du denn um 3 Uhr morgens geschrieben?" Wenn ihr auf solche Fragen keine Lust habt, dann deaktiviert die "Zuletzt online"-Anzeige in den Einstellungen unter "Account", "Datenschutz" und "Zuletzt online". Der Nachteil: Auch ihr seht nicht mehr, wann eure Freunde zuletzt online waren. Die Anzeige, wenn jemand aktuell online ist und schreibt, bleibt dabei erhalten.

11. Genervt vom Tippen am Handy?

Keine Lust mehr auf Autokorrektur-Fehler? Wenn ihr einen Rechner in der Nähe habt, loggt euch einfach im Web ein. WhatsApp Web sieht aus wie die App, nur größer, bildschirmfüllend im Browser und das Tippen geht viel schneller und mit weniger Fehlern. Dafür müsst ihr nur im Menü der App "WhatsApp Web" auswählen, den QR-Code auf der Webseite einscannen und schon chattet ihr entspannt über die PC-Tastatur.

12. Favoriten: Nachrichten speichern

Lästiges Suchen nach Adressen oder Treffpunkten und Uhrzeiten könnt ihr euch jetzt sparen. Speichert die wichtigen Nachrichten als Favorit und findet sie jederzeit wieder. Wie? Drückt einige Sekunden auf die Nachricht und wählt anschließend den Stern, der in der grünen Menüleiste am oberen Bildschirmrand auftaucht. Die markierten Nachrichten findet ihr, wenn du bei der Chatübersicht das Menü öffnet und "Mit Stern markierte" auswählt. Alternativ geht in die Einstellungen und wählt dort den Eintrag "Mit Stern markierte" aus.

13. Wie viel Datenvolumen verbraucht WhatsApp eigentlich?

Video- und Bilder-Fluten in Gruppen können das Datenvolumen strapazieren. Überprüft ob wirklich WhatsApp Schuld an dem ständigen Datenvolumen-Mangel ist. In den Einstellungen unter "Account", "Netzwerk-Nutzung" zeigt WhatsApp an, wie viele Daten über die App versendet und empfangen wurden. Nicht pro Monat, sondern seitdem ihr WhatsApp auf diesem Smartphone nutzt.

14. Datenvolumen sparen

Die Videos saugen das Datenvolumen leer? Dann ladet sie einfach erst im WLAN runter. Schaut in den Einstellungen bei "Chats und Anrufe" unter "Medien Auto-Download" nach, welche Medien automatisch runtergeladen werden, wenn ihr unterwegs seid. Mit einem Klick auf die jeweilige Verbindungsart ändert ihr die Einstellungen - zumindest bei der Android-Version. iPhone-Nutzer gehen in die Einstellungen und dort auf "Datennutzung". Hier könnt ihr bestimmen, über welche Verbindung ihr welchen Medientypen automatisch runterladen wollt.

15. Gifs selbst machen

Sieben Sekunden: Das ist die maximale Dauer für eine Video, aus dem ihr mit WhatsApp ein eigenes Gif erstellen könnt. Habt ihr euren Freund wie er vom Stuhl fällt, die Katze, wie sie den Küchenschrank springt oder den Hund der seinem Schwanz hinterherjagt gefilmt? Öffnet das Video in WhatsApp. Wählt dafür im Chat "Foto und Video Mediathek" aus. Am oberen rechten Bildschirmrand erscheint ein blaues Icon - hier wählt ihr zwischen "Video" und "Gif" aus. Ihr könnt sogar ins Bild schreiben oder malen - und der Sequenz noch ein bisschen mehr Einzigartigkeit mitgeben.

16. So chattet ihr per Video

Nach der Konkurrenz Facebook, Skype oder Viber bietet auch WhatsApp Video-Chats an. Geht auch ganz einfach: Wenn ihr einen Anruf starten möchtet, fragt WhatsApp, ob es ein "Sprachanruf" oder ein "Videoanruf" sein soll. Der Vorteil bei WhatsApp: Eure Gespräche sind Ende-zu-Ende verschlüsselt. Heißt: Über WhatsApp zu telefonieren ist sicherer als über die normale Telefonleitung. Einen möglichen Nachteil gibt es auch: Ihr telefoniert über das Internet - so ein Video-Anruf kann euer Datenvolumen also recht schnell verbrauchen.

17. Fett, kursiv, durchgestrichen: Text formatieren

Manchmal müssen Wörter hervorgehoben werden: Mit WhatsApp geht das mittlerweile. Um fett zu schreiben, macht ein Sternchen vor und hinter dem Wort (*fett*). Ein Unterstrich an den gleichen Stellen lässt die Schrift kursiv erscheinen (_kursiv_). Ein Wort durchstreichen geht mit dem wellenförmigen "ungefähr"-Zeichen (~durchgestrichen~). Wenn eine Formatierung nicht ausreicht, kombiniert sie *_fett und kursiv_* schreibt den Text so: fett und kursiv.

18. Einfach die Schriftart ändern

WhatsApp bietet eine andere Schriftart. Sie ist breiter als die normale Schrift. Dafür tippt ihr dreimal vor und dreimal hinter dem Wort, dass ihr anders schreiben möchtet den französische Accent grave ein. (```neue Schriftart```). Das Zeichen ist gut versteckt und schwer zu finden. Der Unterschied zum Apostroph (') ist sehr klein.

Android: Der Accent grave (`) steckt auf der zweiten Seite der Sonderzeichen. Also auf "123"-Tippen, um die Sonderzeichentastatur zu öffnen, auf die zweite Seite gehen, und voilà, da ist es.

iOS: Öffnet auf der Tastatur über den Knopf "123" die Sonderzeichen. Hier ist das Apostroph-Zeichen aufgeführt. Haltet dieses Zeichen gedrückt, dann erscheint eine Auswahl an verschiedenen Strich-Zeichen. Das Zeichen ganz links ist der Accent grave (im Bild rechts).

19. Mehr Kreativität: Emojis auf Fotos setzen

Verschönert oder verunstaltet eure Bilder mit Smileys und Text: Schlecht gemacht (siehe Bild) wirkt die Snapchat-artige Funktion unnötig. In wenigen Sekunden lassen sich aber auch tolle Memes - also Bild mit Schrift - erstellen. Dafür wählt ihr im Messenger ein Bild aus oder nehmt eines auf. Sofort erscheint ein Kontext-Menü am oberen Bildschirmrand. Zuschneiden, reinmalen, Emojis einsetzen oder Text hinzufügen könnt ihr über die entsprechenden Symbole.

20. Wenn der andere dich wegdrückt: Anrufbeantworter-Funktion

Telefon klingelt, ihr klickt den Anrufer weg. Blöd für den, der euch erreichen wollte. Aber, es gibt eine Funktion, die ähnlich wie ein Anrufbeantworter funktioniert. WhatsApp bietet dem Anrufer nach dem abgewiesenen Anruf an, eine Sprachnachricht hinterher zu schicken. So kommt die Information trotzdem an. Allerdings funktioniert das nur bei abgelehnten Anrufen. Wer selbst auflegt, muss den klassischen Weg über den Chat gehen.

21. Groß, größer, Riesen-Emojis

Auch blöde Ideen haben eine Antwort verdient: Glücklicherweise machen Emojis es recht einfach die Antwort richtig zu formulieren. Ein Riesen-Kackhaufen scheint angemessen. Dann schickt das Emoji einzeln und ganz ohne Text. Im Chat erscheint es dann in doppelter Größe. Das geht natürlich mit allen Emojis - Einhorn, Avocado oder Partyhütchen - und auf allen Android- und iOS-Smartphones.

22. Chaos ordnen und zitieren

Das Chaos im Gruppenchat lässt sich ordnen: mit der Zitierfunktion. Drückt lange auf eine Nachricht und es erscheint ein Kontext-Menü. Klickt auf den Pfeil nach links (Android) oder "Antworten" (iPhone). WhatsApp zeigt euch die Nachricht dann oberhalb eurer Antwort an. So ist allen klar, auf welche der offenen Fragen ihr euch bezieht.

23. Profi-Tipp: Sicherheits-Benachrichtigungen einschalten

Seit WhatsApp Nachrichten verschlüsselt, gibt es einige Sicherheitseinstellungen mehr. Zum Beispiel die Sicherheitsbenachrichtigung. Sie versteckt sich bei "Einstellungen", "Account", "Sicherheit" und "Sicherheitsbenachrichtigungen anzeigen".

Wofür die gut ist: Jeder Nutzer hat bei WhatsApp einen eigenen persönlichen Code - mit ihm ver- und entschlüsselt WhatsApp die Nachrichten auf eurem Smartphone. Der Code ist einmalig und stellt sicher, dass ihr wirklich der richtige Empfänger seid. Aktiviert ihr die Sicherheitsbenachrichtigungen, sagt WhatsApp euch Bescheid, wenn sich der Sicherheitsschlüssel eines Freundes ändert. Das kann passieren, wenn er das Smartphone wechselt oder er längere Zeit offline war und WhatsApp versucht die Nachrichten zuzustellen.