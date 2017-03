Stand: 01.03.2017 18:22 Uhr | AutorIn: Eva Köhler

Cyborgs: Unsere Zukunft?

Es ist der Wunsch nach Unsterblichkeit, der die Tech-Unternehmen und Forscher antreibt, die Welt zu verbessern. Aber werden wir in 25 Jahren wirklich 500 Jahre alt? Zukunftsforscher geben die Antwort.

Mit einer Fernsteuerung zappt sich eine junge Frau durch ihre Erinnerungen an eine wilde Partynacht auf dem Bildschirm vor ihr. Eine Kamera in ihrem Auge hat jeden Moment aufgezeichnet. Szenen wie diese sollen in wenigen Jahren zum Alltag gehören. Bereits in 25 Jahren soll es möglich sein, Erinnerungen zu speichern, die Alterung zu stoppen und mit winzig kleinen Robotern Verstopfungen im Blutkreislauf zu beheben oder Krebs zu finden.

Unsterblichkeit: Der Menschheitstraum

Dank der Technik, so träumt ein Google-Manger, könnten wir bald alle 500 Jahre alt werden. Es ist ein Menschheitstraum, den Körper zu optimieren, ihn resistenter und unsterblich zu machen. Und trotzdem schockiert die Vorstellung von künstlichen Augen, besseren Ohren, Chips im Kopf und Erinnerungen, die auf irgendwelchen Festplatten liegen. Jederzeit zugänglich.

Philosoph: "Wir sind schon immer Cyborgs"

Dabei seien Menschen ohne Technik keine Menschen, erklärt der Philosoph Armin Grunwald. Er leitet das Büro für Technikfolgenabschätzung des deutschen Bundestages. "Wir sind schon immer Cyborgs." Menschen hätten schon immer Technik erfunden, um sich weiterzuentwickeln. Alles was nun folge, sei nur der logische nächste Schritt. Der bekannteste Cyborg Deutschlands Enno Park. Ein Cochlea-Implantat (eine Art Hörprothese) ermöglicht es dem tauben Berliner, Geräusche und Stimmen zu hören. Er träumt davon, es zu hacken, um Infra- und Ultraschall zu hören. Für das menschliche Ohr ist das unmöglich. Mit dem Implantat ginge es. Auch für erblindete Menschen ist Hilfe in Sicht. Retina-Implantate sollen Blinden künftig helfen zu sehen.

Trendforscher: Sprachen in Sekunden lernen

Trendforscher und Designer Peter Wippermann geht einen Schritt weiter. Er hofft, dass künftig jeder individuell behandelt wird. "Die DNA jedes Kindes könnte gespeichert werden, sodass dann jeder die Medizin und die ärztliche Behandlung bekommt, die zu ihm persönlich passt." Außerdem träumt der Kommunikationsdesigner von dem weit entfernten Ziel, Informationen in Köpfe zu laden wie Word-Dokumente auf einen USB-Stick. Wie der Held Neo des Hollywood-Films "Matrix" würden wir uns einfach ans Netz anschließen, die Informationen ins Gehirn übertragen und wären Karate-Meister.

In Sekunden könnten wir Sprachen oder Sportarten lernen. Peter Wippermann

Kritik: "Das ist unverantwortbarer Unsinn"

Für solche Phantastereien hat Grunwald kein Verständnis: "Ich halte die Ideen für unverantwortbaren Unsinn." Es würden Erwartungen geschürt, die sich nicht bewahrheiten. Das Ergebnis? Ein Vertrauensverlust in die Wissenschaft. Wissenschaft brauche Zeit. Menschen ihre Seh- oder Hörkraft wiederzugeben sei ein wichtiges Ziel - das Gehirn zu verändern, sei in näherer Zukunft unrealistisch.

Heute schon Regeln für morgen finden

Trotz der unterschiedlichen Standpunkte sind sich beide Experten einig: Wir müssen heute offen sein, der Technik eine Chance zu geben. "Wir müssen Wege finden, um mit der neuen Technik umzugehen", erklärt Wippermann. Das Ziel müsse es sein, Regeln für eine gemeinsame Zukunft zu finden, in der smarte Uhren die Körperfunktionsdaten direkt an die Krankenkasse schicken, in der Blinde wieder sehen, Taube wieder hören können oder Implantate unsere Fähigkeiten verbessern und ergänzen. Grunwald fordert: "Wir müssen heute gute Entscheidungen treffen und auf Menschenrechte achten. Dann werden wir in 30 oder 40 Jahren in einer lebenswerten Welt leben."

Verbesserungskliniken: Ein neues Auge, bitte!

"In Zukunft", so der Philosoph, "kann es sehr gut sein, dass es Verbesserungskliniken gibt". Aus einem Katalog - wie heute in Kliniken für Schönheitschirurgie - könnten Menschen auswählen: Prothesen, um höher zu springen, implantierte Chips, die Türen öffnen und Mini-Kameras, die im Auge sitzen, könnten den Alltag künftig angenehmer, das Altern einfacher und unser Leben länger machen.