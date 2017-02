Stand: 16.02.2017 14:02 Uhr | AutorIn: Eva Köhler

Türe zu! So schützt ihr eure Privatsphäre bei Facebook

Facebook - unser neugieriger bester Freund. Die Menschen hinter dem blauen "F" wollen alles wissen, arbeiten aber daran, dass wir wenigstens selbst entscheiden können, was die ganze Welt und was nur unsere engsten Freunde sehen dürfen. Wie es geht? Wir zeigen es, Schritt für Schritt!

Mittlerweile gibt es mehrere Webseiten - Stalkscan oder inteltechniques -, die Fremden Informationen über euch auf Facebook heraussuchen. Auf welchen Fotos seid ihr markiert, welche Orte habt ihr besucht, welche Posts habt ihr kommentiert, was habt ihr geliked - alle bei Facebook öffentlich zugänglichen Informationen werden gesammelt, fein säuberlich sortiert und aufgelistet.

So schließt ihr in fünf Minuten Fremde aus eurem Facebook-Leben aus

Die Webseiten zeigen: Es lohnt es sich, einige Minuten zu investieren, in denen ihr euch durch die Facebook-Einstellungen klickt. Es sind teils kleine Einstellungen und sehr einfache Fragen: Muss jeder eure gesamte Freundesliste sehen? Darf euch jeder in einem Post markieren, ohne dass ihr ein Mitsprache recht habt?

Wie ihr euch auf Facebook vor neugierigen Blicken schützt, zeigen wir euch Schritt für Schritt:

Facebook: Privatsphäre schützen

Privatspähre-Einstellungen noch nicht optimal

Facebook hat in den vergangenen Jahren bei den Privatsphäre-Einstellungen immer wieder nachgebessert: Deswegen könnt ihr Seiten, die ihr mit "Gefällt mir" markiert habt, jetzt auch vor außenstehenden verstecken. Trotzdem bleiben einige Lücken. Falls ihr in öffentlichen Gruppen angemeldet seid, bleibt das weltweit sichtbar. Genauso wie Profildaten - zum Beispiel Wohnort, Schule oder Arbeitsplatz und Orte an denen ihr euch "eingecheckt" habt.

Aber der wichtigste Tipp: Überprüft bei jedem Bild, Video oder Beitrag den ihr teilt oder veröffentlicht, mit dem kleinen Menü rechts, ob ihr es öffentlich oder nur mit Freunden teilen möchtet.