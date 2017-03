Stand: 23.03.2017 17:38 Uhr

Facebook führt "Reactions" im Messenger ein

"Daumen runter"-Button, Wut-Smiley und Co. kommen in den Facebook-Messenger. Der Preis: Ihr müsst ertragen, dass eure Freunde jede eurer Nachrichten bewerten können.

Ihr seid sauer, weil eine Freundin euer Kaffee-Date abgesagt hat - dann schickt ihr einfach einen Wut-Emoji. Sorgt nicht für gute Stimmung, aber hey, dann ist es wenigstens raus. Das, so scheint es, hat Facebook jetzt vor.

Mit dem neuen Update zeigt Facebook euch im Messenger die aus eurem Newsfeed bekannten "Reactions" an - also der Smiley mit den Herzchen-Augen, ein lachender, ein überraschter, ein weinender und ein wütender. Angezeigt werden euch diese "Reactions", wenn ihr lange auf eine Nachricht drückt. Im Messenger geht Facebook aber noch einen Schritt weiter als in eurem Newsfeed. Es gibt auch einen "Daumen hoch" und den viel verlangten "Daumen runter". Facebook zeigt euch in Gruppen an, wer mit welcher Reaktion geantwortet hat und schickt euch Benachrichtigungen, wenn es neue Reaktionen gibt.

Die zweite neue Funktion: Der Facebook-Messenger führt "Mentions" ein. Also Verlinkungen innerhalb des Chats. Ihr sprecht Freunde in Gruppen-Unterhaltungen mit einem @ vor dem Namen an, zum Beispiel @Anna. Das @-Zeichen sorgt dann dafür, dass der oder die Angesprochene wirklich sieht, dass ihr geschrieben habt. WhatsApp hat diese Funktion bereits seit Monaten. Jetzt zieht auch der Facebook-Messenger nach. Schritt für Schritt scheint Facebook so alle Nachrichtenapps angleichen zu wollen. Erst am 15. März kündigte Facebook mit "Stories" einen Snapchat-Klon für den Messenger an.

Neue Funktionen kommen in den nächsten Tagen

Facebook teilt auf seinem Blog mit, dass die neuen Funktionen ab heute (23. März 2017) verteilt werden. In den kommenden Tagen sollte also jeder Facebook-Messenger-Nutzer den "Daumen runter" für Nachrichten verteilen können.