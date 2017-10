Stand: 17.10.2017 15:25 Uhr

Google Pixel 2: Es läuft nicht, es rennt!

Google greift Apple an: Wir haben das Pixel 2, seine Superkräfte und Schwächen getestet.

Auspacken, anfassen, Musik starten - ärgern! Das Google Pixel 2 ist das erste Android-Smartphone in der Hand unserer Redakteurin, das keinen Klinkenstecker-Anschluss für Kopfhörer mehr besitzt.

Googles Pixel 2 orientiert sich an Apple

Den Klinkenstecker wegzulassen ist "in": Auch die Apple-Gemeinde muss sich bei neuen Geräten damit abfinden. Wie Apple bietet aber auch Google einen Adapter an, damit ihr eure "alten" Kopfhörer an das neue Smartphone anschließen könnt. Auch beim Speicherplatz orientiert sich Google an den iPhone-Konkurrenten: Einen Platz für Micro-SD-Karten, wie ihn viele Android-Smartphone bieten, gibt es nicht. Der mitgelieferte Speicherplatz - entweder 64 Gigabyte (GB) oder 128 GB - muss ausreichen.

Der Apple-Einfluss findet sich auch an anderer Stelle: Googles Pixel 2 kostet in der kleinsten Variante knapp 800 Euro (wie das iPhone 8), die Kamera nimmt in Fotos Bewegungen auf (wie Apples Live-Fotos) und die Foto-App sortiert (wie auch bei Apple) die Bilder wie von Zauberhand in Collagen, Alben und baut sogar selbstständig Videos mit Hintergrundmusik aus den Erinnerungen zusammen. Außerdem ist das Pixel 2 nur wasserabweisend (wie die neueren iPhone-Modelle) und nicht wasserdicht wie das Galaxy S8 von Samsung.

Pixel 2: Googles Angriff auf Apple-Smartphones

Doch Google hat nicht einfach nur ein iPhone nachgebaut. Google bietet mit dem Pixel 2 ein starkes Smartphone, dass dem iPhone ebenbürtig ist. Das 5-Zoll-große Gerät liegt gut in der Hand, das Aluminium-Gehäuse wirkt edel und lässt sich, dank der Größe, auch von Menschen mit kleineren Händen fast komplett mit einer Hand bedienen.

Hard- und Software sind gut aufeinander abgestimmt. Kein Wunder: Betriebssystem (Android) und Gerät (Pixel 2) kommen aus einer Hand - ein Vorteil, denn sonst nur Apple-Geräte haben. Im Pixel 2 steckt der gleiche 825-Snapdragon-Prozessor wie in Samsungs Galaxy S8. Doch das Pixel läuft schneller und flüssiger. Es reagiert sofort und auch wenn alle aktuellen Smartphones schnell sind, im Test war der Geschwindigkeitsvorteil des Pixel 2 merkbar. Selbst wenn mehrere Apps im Hintergrund laufen und auch der Akku hat im Test teils mehr als eineinhalb Tage gehalten.

Die Kamera: farbgewaltig und scharf!

Wenn ein iPhone-Besitzer ein Foto mit dem Google Pixel 2 schießt und sagt: 'Die gefällt mir aber gut' - ist das ein Zeichen, dass der Hersteller einiges richtig gemacht hat. Ein Portrait-Modus erkennt Menschen und macht den Hintergrund dann unscharf. Dadurch wirken Portraits hochwertiger, denn der verschwommene Hintergrund war lange Zeit ein Qualitätsmerkmal von Fotos, die mit Spiegelreflexkameras aufgenommen wurden.

Die Superkräfte: Bitte fest drücken, um den Assistenten zu starten

Das Herzstück des Google-Smartphones ist der Assistent. Wer das Pixel 2 nutzt, soll mit ihm sprechen. Der Sprachassistent hilft bei Fragen nach dem Wetter, schreibt und versendet auf Zuruf WhatsApp-Nachrichten. Aber: Alles, was in das Mikro gesprochen wird, landet im eigenen Google-Suchverlauf. An nur einem Tag landeten bei unserem Test mehr als 200 Aktivitäten in dem Verlauf. Wer lieber sparsam mit seinen Daten umgehen möchte, weil sie kaum noch aus dem Netz zu löschen sind, der sollte auf den Assistenten verzichten.

Das ist aber vermutlich nicht in Googles Sinn, denn sie haben eine neue Aktivierungsfunktion eingebaut: Um den Assistenten zu starten muss der Nutzer das Smartphone zusammendrücken. "OK Google" zum Starten zu sagen, fällt damit weg.

Google Lens sollte die Welt erkennen, klappt aber noch nicht

Eine Funktion, die beim Orientieren in fremden Städten helfen soll, ist die Google Lens. Der Nutzer macht ein Foto, klickt in der Kamera-App auf das Symbol und die Software im Hintergrund analysiert das Bild. Im besten Fall erkennt Google die Sehenswürdigkeit oder das Restaurant und zeigt dem Nutzer den passenden Wikipedia-Artikel oder die Nutzerbewertungen zu dem Restaurant an. Im Test erkannte die App bei einem Foto der Katharinenkirche in Lübeck, dass das eine Wand ist. Teils nur wenig hilfreich.

Fazit: Ein teurer Spaß, aber Konkurrenz für wechselwillige Apple-Nutzer

Das Pixel 2 ist für ein Android-Smartphone verhältnismäßig teuer. Der Preis für die 64-Gigabyte-Variante ist identisch mit iPhone-8-Preis. Doch Google fordert Apple nicht nur heraus, sie bieten einen echten Konkurrenten an, der flüssig und schnell läuft, eine Kamera integriert hat, die sehr gute Bilder liefert und: Google verspricht drei Jahrelang Updates für das Betriebssystem. Das Gerät wird vielen Android-Nutzern wohl zu teuer sein. Wer als Apple-Nutzer aber eine leistungsfähige Alternative sucht, der sollte das Pixel 2 zumindest einmal ausprobieren.

Das Pixel 2 hat auch noch einen großen Bruder: Das Pixel 2 XL ist größer - hat 6 Zoll -, kostet ab 940 Euro und wird Mitte November ausgeliefert.