Stand: 24.10.2017 10:17 Uhr

Im Facebook-Messenger: Polizei warnt vor YouTube-Link

"Du?" - Drei Zeichen und ein Link. Davor warnt das Landeskriminalamt Niedersachsen aktuell. Die Nachricht verbreitet sich im Facebook-Messenger und kommt von einem Freund.

Gefälschter YouTube-Link: Was steckt dahinter?

Es ist eine winzige Nachricht, die große Folgen haben kann. "Schau dich an" oder "Du?" steht in der Chat-Nachricht. Darunter ist ein Link zum Video-Portal YouTube. Die Nachricht stammt von einem Freund und soll vermitteln, dass der Empfänger in dem Video zu sehen ist. Wer auf den Link klickt, kann auf eine gefälschte Facebook-Anmelde-Seite kommen, so warnt das LKA Niedersachsen auf der eigenen Seite. Allerdings gibt es nicht nur die eine Phishing-Methode, hinter dem YouTube-Link verstecken sich verschiedene Webseiten.

Spam im Facebook-Messenger: Was passiert wenn ich auf den Link klicke?

Die Polizei warnt vor drei verschiedenen Maschen:

Phishing: Ihr landet auf einer gefälschten Facebook-Login-Seite. Gebt ihr hier eure Zugangsdaten ein, können die Betrüger auf euer Facebook-Profil und all eure persönlichen Daten zugreifen.

Schadsoftware: Ihr landet auf einer Seite mit viel Werbung oder mit Schadsoftware.

Aufforderung neue Software, Apps oder Programme zu öffnen oder zu installieren. Diese Programme können euch ausspionieren, Viren auf eurem Smartphone installieren und es im Zweifelsfalle lahmlegen.

Was passiert, wenn ich darauf reingefallen bin?

Das LKA vermutet, dass die Nachricht sich automatisch weiterverbreitet, wenn ihr auf den Link geklickt habt. Dann sendet der Facebook-Messenger die Nachricht an eure Freunde weiter. So entsteht eine Kettenreaktion, die auch eure Freunde in die Gefahr bringt, dass sie Viren oder andere Schadsoftware installieren oder ihre Facebook-Zugangsdaten Betrügern verraten.

Wie kann ich mich schützen?

Klickt nicht auf die Links - weder auf dem Rechner, noch auf dem Tablet oder Smartphone.

Installiert eine Virenschutz-App. Das geht auf Android-Geräten. Viele Apps wie Avast oder Lookout sind kostenlos. Sie erkennen zum Beispiel gefährliche Apps.

Weist den Freund, von dem ihr die Nachricht bekommen habt, darauf hin, dass das eine Betrüger-Nachricht ist. Er sollte seine Facebook-Zugangsdaten ändern, wenn er auf der Phishing-Seite gelandet ist.

Wenn ihr selbst auf der Phishing-Facebook-Seite gelandet seid: Ändert euer Passwort bei Facebook und bei allen Diensten, bei denen ihr euch mit dem gleichen Passwort anmeldet.

So meldet ihr Spam- und Fake-Nachrichten

Webseiten wie Onlinewarnungen.de oder mimikama.at sammeln Spam-Mails, um Nutzer möglichst frühzeitig über Betrüger zu informieren. Sie bieten Formulare an, über die ihr solche Spam-Nachrichten melden könnt. Auch das Landeskriminalamt hat eine eigene Mail-Adresse eingerichtet. Im Zweifelsfall: Schickt die Fake- und Spam-Mails und -Nachrichten an sie weiter.