Stand: 02.05.2017 09:00 Uhr

Im Test: Apps für Hundebesitzer

Tierärzte und Hundewiesen finden, den Hund von unterwegs beobachten, neue Beschäftigungsideen ausprobieren - was taugen Apps für Hundebesitzer wirklich? Wir haben sechs Apps getestet.

Das Leben mit einem Hund bedeutet große Verantwortung - und eine große Umstellung. Ihr müsst den Hund nicht nur erziehen und fördern, sondern auch bei der Urlaubsplanung Rücksicht auf ihn nehmen und seine Gesundheit im Blick behalten. Es gibt viele Apps, die Hilfe versprechen. Wir haben sechs von ihnen ausprobiert:

"Cam2Pet" für Android und iOS (kostenlos auf dem Smartphone)

Was kann die App? Mit der App könnt ihr euren Vierbeiner von unterwegs beobachten. Dazu positioniert ihr zu Hause ein Tablet, ein zweites Smartphone oder einen Laptop und ruft das Bild unterwegs über euer Smartphone ab. Zusätzliche Funktionen: Ihr könnt mit dem Hund sprechen und die App schlägt Alarm, wenn das Tier bellt oder sich sonstwie laut verhält.



Wie gut funktioniert die App? Die "Gespräche" mit dem Hund und die Alarmfunktion klappen gut, die Kameraqualität ist super. Außerdem ist die Überwachung leicht einzurichten. Minuspunkt: Die App ist nur auf dem Smartphone kostenlos - wer als Kamera ein Tablet oder ein Notebook benutzen will, muss 4,99 Euro zahlen.



Pro-Tipp: Wenn ihr auf die kostenlose Probeversion von "Haustier-Monitor" stoßt: Spart euch die Nerven. Wir haben die Überwachung innerhalb von 20 Minuten nicht zum Laufen bekommen und aufgegeben. Außerdem wird euch überall Werbung und der Kauf der Pro-Version aufgezwängt.

"My Dog 365" für Android und iOS (kostenlos)

Was kann die App? Diese App liefert neue Beschäftigungsideen für euch und euren Hund. Von kleinen Spielchen bis hin zu neuen Tricks, die ihr eurem Hund beibringen könnt - "My Dog 365" hat viele Anregungen. Dabei macht ihr ein paar Angaben zu eurem Vierbeiner (Rasse, Alter, körperliche Einschränkungen oder bisherige Skills). Anschließend werden euch unterschiedliche Tricks und eine Tagesaufgabe angezeigt - inklusive Video-Tutorial und Text. Zum Beispiel: Leckerli-Suche im Wasser.



Wie gut funktioniert die App? Besser als erwartet. Wir haben kaum nervige Werbung angezeigt bekommen. Außerdem sind die Tricks und Übungen leicht verständlich erklärt. Die App ist vor allem für frischgebackene Hundeeltern geeignet, die ihrem Vierbeiner noch beibringen müssen, ins Körbchen zu gehen oder nicht zu bellen, wenn es an der Haustür klingelt. Für Hunde-Profis, die ihren Hund schon lange kennen, kann "My Dog 365" höchstens eine Inspiration für neue Spielchen sein.

"Erste Hilfe für Hunde" für iOS (2,99 Euro)

Was kann die App? "Erste Hilfe für Hunde" liefert euch Schnell-Tipps für den Fall der Fälle. Von "Knochenbruch" über "Bissverletzung" bis hin zu "Insektenstich" könnt ihr im Menü aus unterschiedlichen Notfällen auswählen und euch Schritt für Schritt anzeigen lassen, was zu tun ist. Zum Beispiel: Wie transportiere ich meinen verletzten Hund am besten in einer Decke oder wie mache ich bei kleinen Verletzungen einen Druckverband?



Wie gut funktioniert die App? Die App kann den Tierarzt natürlich nicht ersetzen. In Notfall-Situationen gibt sie aber kurze und schnelle Anleitungen, wie ihr eurem Hund den Weg zum Tierarzt erleichtern könnt. Die Comics zur Veranschaulichung sind zwar etwas albern, erfüllen aber ihren Zweck.

"Dog's Places" für Android und iOS (kostenlos)

Was kann die App? "Dog's Places" zeigt euch hundefreundliche Orte in eurer Nähe an - Restaurants, Hundewiesen und -friseure oder Shops, in denen ihr Hundeartikel kaufen könnt. Mithilfe der Umgebungssuche werden euch die nächstgelegenen Adressen inklusive Infos und Nutzerbewertungen angezeigt. Dabei könnt ihr entweder nach allen oder nach bestimmten Kategorien suchen.



Wie gut funktioniert die App? Das kommt drauf an, wo ihr wohnt: In einer Großstadt wie Hamburg ist die Ergebnisliste prall gefüllt. In einer kleineren Stadt wie Stade gibt's deutlich weniger Treffer. Trotzdem können die Treffer helfen, die nächste Spielwiese oder einen Tierarzt in eurer Nähe zu finden, wenn ihr euch mit eurem Hund auf unbekanntem Terrain bewegt.

"VetFinder" für Android und iOS (kostenlos)

Was kann die App? Der "VetFinder" hilft euch, den passenden Tierarzt in eurer Umgebung zu finden - egal, ob ihr gerade einen Notfall habt, nach einer bestimmten Fachrichtung sucht oder vor Kurzem umgezogen seid und den neuen Tierarzt eures Vertrauens braucht.



Wie gut funktioniert die App? Die App ist total übersichtlich und zeigt nur das Wichtigste an. Ihr könnt nach unterschiedlichen Kriterien filtern: Wie wollt ihr zahlen? Macht der Arzt auch Hausbesuche oder gibt es dort Parkplätze? Außerdem könnt ihr eure Tierärzte, eure Tiere und eure Versicherungen eintragen und verwalten. So behaltet ihr immer den Überblick.

"Urlaub mit Hund Hotels" für iOS (kostenlos)

Was kann die App? Mit einem Haustier zu verreisen ist so eine Sache. Besonders Hunde sind nicht überall gern gesehen. Die App-Suchmaschine "Urlaub mit Hund Hotels" will euch die Suche nach der richtigen Unterkunft erleichtern und zeigt Hotels und Ferienwohnungen an, in denen Haustiere willkommen sind.



Wie gut funktioniert die App? Ein bisschen Retro-Style, ein bisschen altmodisch in der Bedienung - aber ansonsten gut. Ihr gebt an, wann ihr verreisen wollt und die App spuckt Ergebnisse in eurer Umgebung aus. Allerdings hat sie in unserem Test auf den ersten Blick nur Hotels und Unterkünfte in Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz angezeigt. Wenn ihr woanders suchen wollt, müsst ihr einen konkreten Ort angeben.



Pro-Tipp: Nutzt bei der Anzeige der Ergebnisse statt der Karte lieber die Listenfunktion. Die Karte hängt sich gern mal auf und zeigt teilweise Ergebnisse an, die nicht klickbar sind.