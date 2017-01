Stand: 24.01.2017 10:00 Uhr

Mit "Novi" bekommt ihr eure News im Facebook-Messenger

Nachrichten per Facebook-Messenger: Der Newsbot "Novi" schickt euch zwei Mal täglich die wichtigsten Nachrichten im Facebook-Chat.

Ab heute könnt ihr täglich mit dem Newsbot "Novi" chatten. Tagesschau und NDR haben das neue Nachrichtenangebot für Funk entwickelt. "Novi" schickt euch morgens und nachmittags die wichtigsten News des Tages kompakt als Chatnachricht im Facebook-Messenger. Dazu gibt es kurze Videos, GIFs, Fotos und Links zu Hintergrundberichten im Netz. Wenn euch ein Thema nicht interessiert, könnt ihr einfach zur nächsten Nachricht springen.

Um "Novi" zu aktivieren, geht auf novibot.de. Dann öffnet sich der Bot direkt in eurem Facebook-Messenger und es kann losgehen.

Novi: eine kurze Version der Tagesschau

In den ersten Test-Tagen fühlt sich "Novi" an wie eine kurze Version der Tagesschau. Jeden Morgen bietet er eine kurze Zusammenfassung an. Lesedauer: circa eine Minute. Die Nachrichten sind einfach und schnell aufgebaut. Gibt es beispielsweise News aus Afrika, schickt "Novi" direkt eine Karte zur Einordnung mit. Nachmittags gibt es etwas ausführlichere Nachrichten. Wie ausführlich, darf jeder Leser selbst entscheiden. Interessiert das Thema, bietet "Novi" auch weiterführende Links an.

"Novi" soll schnell, einfach und auf den Punkt informieren. Wer sich also nicht ständig durch unzählige Webseiten scrollen möchte, der bekommt einen kurzen Überblick und muss nicht selbst sortieren, was wichtig ist.

So kommt Novi an seine News

Beim NDR in Hamburg sitzt eine kleine "Novi"-Redaktion. Hier werden die Nachrichten für euch passend produziert. Die Themen und Informationen stammen aus öffentlich-rechtlichen Inhalten und verlässlichen Berichten aus dem Netz.

Novi wird weiterentwickelt

Mit den Worten "Sorry, falls ab und zu mal etwas schiefläuft - ich bin noch ein bisschen beta." entschuldigt sich "Novi" gleich zu Beginn der News-Freundschaft bei euch. Noch befindet sich die künstliche Intelligenz in der Entwicklung. In Zukunft sollen News auch über andere Messenger Apps verschickt werden.