WLAN-Sicherheitslücke von Forschern entdeckt

Wer in offenen Hotspots surft, der teilt seinen Surfverlauf auch mit allen anderen Nutzern. Hacker können hier private Daten wie zum Beispiel Chatverläufe mitlesen. Um die Bedrohung durch andere Nutzer in dem Massen-Netz-Zugang zu minimieren, gibt es Apps wie zum Beispiel Opera VPN, Avira Phantom oder F-Secure Freedom (kostenpflichtig).

Sie bauen ein sogenanntes "virtuelles privates Netz" (VPN) auf. Das funktioniert, wie eine Umleitung auf der Autobahn. Alle fahren am Blitzer vorbei, nur ihr nicht - ihr fahrt statt auf der Autobahn auf einer weniger befahrenen Landstraße. So funktionieren die VPN-Apps. Ihr surft einfach auf der Umleitung, so kann euch keiner sehen und ihr surft sicher - auch in offenen Hotspots.