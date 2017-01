Stand: 04.01.2017 16:06 Uhr

WhatsApp-Kettenbrief: Ute Lehr verbreitet keinen Virus

Ein neuer Kettenbrief bei WhatsApp warnt vor Ute Lehr. Angeblich soll sich ein mysteriöser Virus über einen Telefonanruf verbreiten. Doch Entwarnung: Ute Lehr ist harmlos.

Die Meldung ist regelmäßig die gleiche - lediglich der Name des angeblichen Kontaktes vor dem gewarnt wird, ändert sich. Was immer gleich ist: An dieser Warnung ist absolut nichts dran - diese Meldung ist ein Fake, ein Hoax, Panikmacherei!

Was ist dran an der Warnung? Kurz: Nix!

Hinter dem Kontakt "Ute Lehr" steckt kein Virus.

Ein Virus wie er im Text beschrieben ist, kann sich nicht über ein angenommenes Telefongespräch verbreiten. Das ist technisch unmöglich .

. Der Kontakt frisst sich nicht durch irgendeine Liste und kann auch eure Freunde nicht infizieren.

So lautet die Fake-Nachricht

Ignoriert diese "Warnung", leitet sie nicht weiter und informiert den Absender, der euch die Nachricht geschickt hat, dass es sich hierbei um einen Fake handelt.