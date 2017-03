Stand: 30.03.2017 13:08 Uhr | AutorIn: Dhala Rosado

iOS 10.3: Endlich mehr Speicherplatz!

iOS 10.3 ist raus und hat einen entscheidenden Vorteil: endlich mehr Speicherplatz für eure Musik, Fotos und Videos! Außerdem bringt das Apple-Update einige praktische Funktionen mit sich - und es gibt ein paar Dinge, die ihr vor Installation der neuen Version unbedingt beachten müsst.

Nach langer Test-Phase gibt´s jetzt endlich Apples iOS 10.3 in einer finalen Version zum Download für alle kompatiblen iPhones, iPads und iPods. Was erst mal nach einem typischen Update aussieht, hat aber einige unsichtbare und sehr praktische Nebeneffekte für euch in petto, die Apple schon lange versprochen hat. Warum ihr euer mobiles Betriebssystem aktualisieren solltet und worauf ihr achten müsst?

Mehr Platz auf dem Smartphone

Grund für diesen Mega-Vorteil: Apple tauscht mit dem Update ein altes Dateiformat (HFS+) gegen eine verbesserte Version aus (APFS - Apple File System). Warum die neuen Buchstaben gut für euch sind? Das neue Betriebssystem arbeitet effizienter, legt nicht alle eure Daten doppelt ab und spart damit im Bestfall mehrere Gigabyte Speicherkapazität! Nach dem Update heißt es also: Ihr habt mehr Platz für die wichtigen Sachen im Leben wie Fotos, Videos und Musik.

Suchhilfe für AirPods und Autos

Praktisch für alle, die 180 Euro für Apples kabellose Kopfhörer ausgegeben haben: Habt ihr euch per Bluetooth mit den AirPods verbunden, könnt ihr die Suche starten und ein lauter werdender Signalton hilft euch beim Aufspüren. Sowas hätten wir beim nächsten Mal gerne auch noch für unsere Schlüssel. Außerdem könnt ihr über die vorinstallierte Karten-App jederzeit die Parkposition eures Autos ausfindig machen. Schluss also mit frustrierenden Parkhauswanderungen ...

Backup vor dem Update

Ihr habt für die Optimierung entschieden? Dann geht auf Nummer sicher und macht auf jeden Fall ein Backup, bevor ihr mit der Installation loslegt. Im schlimmsten Fall kann das neue Dateiformat zu einem kompletten Datenverlust führen, wie Chip.de schreibt. Nach dem Backup läuft aber alles wie immer: Update über die Einstellungen, Allgemein, Softwareupdate aktivieren und während der Installation unbedingt im WLAN bleiben - das Update dauert nämlichund frisst sonst euer Datenvolumen auf. Verfügbar ist iOS 10.3 für alle iPhones ab dem iPhone 5, für alle iPads ab der vierten und alle iPods ab der sechsten Generation und braucht 650 Megabyte Platz.

Probleme bei der Installation

Laut heise.de gibt es bei einigen iPhone-Modellen Schwierigkeiten mit dem Update. Offenbar seien besonders Besitzer eines iPhone 6s betroffen, bei denen die Installation noch vor dem Start stockte, weil die Verifizierung des Updates aus unbekannten Gründen nicht abgeschlossen werden kann. Damit ist das Handy erst mal lahmgelegt. Solltet ihr betroffen sein, empfehlen die Kollegen: Fünf bis zehn Mal den Sleep/Wake-Knopf des Geräts betätigen und wenn der Bildschirm schwarz wird und das Update startet, einfach liegen lassen. Nicht wundern, das kann bis zu 20 Minuten dauern. Wenn das nicht hilft - Handy neu starten und Installation erneut beginnen.