Stand: 16.01.2017 11:45 Uhr

Dumm gelaufen: Wenn Stars Hits ablehnen

Was dem einen nicht passt, muss für den anderen nicht schlecht sein. Dieses Prinzip gilt wohl nirgendwo mehr als bei Liedern, die gerade frisch aus der Feder eines Songwriters kommen.

Die meisten Komponisten schreiben ihre Titel nicht einfach ins Blaue, sondern haben schon von Anfang an einen Sänger oder eine Band im Auge, die den Song später performen soll. Doch Stars sind wählerisch und können es sich durchaus leisten, zu einem Song einfach "nein" zu sagen. Das heißt nicht, dass der Song darauf hin in der Versenkung verschwindet. Ein gut komponiertes Lied findet immer einen Abnehmer und genau das könnt ihr in der Galerie sehen:

Hits mit Hindernissen