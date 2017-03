Stand: 27.03.2017 11:53 Uhr

So schön war das Ed-Sheeran-Konzert in Hamburg

T-Shirt, Jeans, Sneaker und eine Gitarre: Bei seinem Konzert am Sonntag in der Hamburger Barclaycard Arena hat Superstar Ed Sheeran wieder einmal unter Beweis gestellt, dass es für eine großartige Show nicht immer riesige Lichtinstallationen und Backgroundtänzer braucht.

Vor tausenden glücklichen Fans hat Ed Sheeran am Sonntag in Hamburg ein Mega-Konzert gespielt. Dabei hat er nicht nur musikalisch überzeugt, sondern vor allem wieder zahllose Sympathiepunkte gesammelt. Mit seiner Performance des Mega-Hits "Shape of You" war unser Lieblings-Rotschopf zum Beispiel nicht zufrieden. "Ihr habt viel Geld bezahlt", sagt er zu seinem Publikum und spielt den Song einfach nochmal.

