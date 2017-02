Gewinnt Tickets für Bosse

Bosse ist mit seinem sechsten Studioalbum auf Tour. Wir bringen euch den hochsympatischen Sänger in den Norden.



Wir schenken euch jeweils zwei Tickets für seine Konzerte in Aurich und Lingen. Beantwortet die acht Fragen unseres großen Bosse-Quiz richtig und schon könnt ihr es euch im Lostopf gemütlich machen.



Die genauen Teilnahmebedingungen lest ihr hier.

Leider verhindert der Microsoft Internet Explorer 8 die Teilnahme an diesem und anderen Quizzen auf dieser Website. Diese Schritte sind notwendig, um mit dem Internet Explorer 8 dennoch teilzunehmen: Im Menü Extras zu den Internetoptionen gehen. Auf der Registerkarte Datenschutz den Knopf Erweitert drücken. Im Fenster bitte den Haken setzen bei Automatische Cookiebehandlung aufheben. In der Auswahl darunter für beide Cookie Optionen Annehmen aktivieren.