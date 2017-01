Stand: 10.01.2017 12:30 Uhr

So lassen sich gute Vorsätze durchhalten

Gute Vorsätze: feine Sache, jedes Jahr aufs Neue, zumindest für ein paar Tage ... Danach verfallen die meisten von uns wieder in alte Muster. Wir ihr das verhindern könnt? In unserer Rubrik N-JOY Brainhacks beantworten wir Alltagsfragen und geben Tipps, wie ihr am besten damit umgehen könnt.

Mehr Sport, weniger Alkohol, die Familie häufiger besuchen: Gute Vorsätze liegen uns besonders zum Jahresstart am Herzen. Bis wir wieder schwach werden, vergehen aber oft nur wenige Tage. Warum? Wir stecken zu tief in unserem gewohnten Alltagstrott - und auszubrechen ist verdammt schwer.

Was muss man tun, um Gewohnheiten langfristig zu ändern?

Schritt 1: Die Selbstanalyse

Hinter jeder Gewohnheit steckt ein Motiv, der sogenannte Auslösereiz. Findet euren! Ein kleines Beispiel: Ihr geht jeden Nachmittag mit einer Kollegin zum Kiosk, um euch etwas zum Naschen zu holen. Tut ihr das, weil ihr Lust auf Süßigkeiten habt, ihr eure Kollegin sehen wollt oder weil ihr eine kleine Arbeitspause braucht?

Schritt 2: Keine Leere entstehen lassen

Jetzt habt ihr euch vorgenommen, weniger Süßes zu essen. Das bedeutet aber nicht, dass der tägliche Kiosk-Besuch ausfallen sollte. Gewohnheiten bedeuten Sicherheit und machen uns zufrieden. Wenn wir diese Gewohnheit einfach nur weglassen, entsteht eine Lücke und damit unangenehme Unsicherheit.

Schritt 3: Neue Gewohnheiten finden

Einfach weiter zum Kiosk zu laufen, reicht aber auch nicht. Wir brauchen eine neue Gewohnheit, die besser für uns ist, als die alte. Holt euch doch Obst oder einen Tee statt Schokolade. Extra-Tipp: Gewohnheiten lassen sich leichter ändern, wenn wir nicht mitten im Alltag stecken. Fangt am Besten im Urlaub oder am Wochenende damit an. Dann haben sich die neuen Gewohnheiten schon etwas gefestigt, wenn ihr in eure Alltagsroutinen zurückkehrt.