Stand: 20.03.2017 16:20 Uhr

Schlafmythen-Check: Vergesst das Schäfchenzählen

Schon wieder schlecht geschlafen? Damit seid ihr nicht alleine - 80 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland schlafen nicht gut, wie die Krankenkasse DAK in einer Studie herausgefunden hat.

Gründe für schlechten Schlaf sind nach Angaben des Gesundheitsreport unter anderem Leistungsdruck, Überstunden, Schichtarbeit und die ständige Erreichbarkeit. Doch was genau kann uns noch den Schlaf rauben und was können wir dagegen tun? Wir räumen mit ein paar Schlafmythen auf und geben euch Tipps für einen besseren Schlaf:

"Die zwei Stunden Schlaf hole ich am Nachmittag nach."

Diese Rechnung geht nicht wirklich auf, denn der Schlaf am Tag ist mit dem in der Nacht nicht vergleichbar. Die DGSM (Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin) begründet das damit, dass der Schlaf am Tag störanfälliger und nicht so tief ist wie in der Nacht. Kurze Nickerchen am Tag können aber die Leistungsfähigkeit bei akuter Müdigkeit steigern.

"Vor dem Schlafen Sport zu machen, hilft beim Einschlafen."

Auch das ist nur bedingt zu empfehlen. Sport ist zwar allgemein förderlich für einen guten Schlaf, kurbelt allerdings auch den Kreislauf an. Sport direkt vor dem Schlafen gehen, kann also auch dafür sorgen, dass ihr nicht zur Ruhe kommt.

"Wenn ich nicht einschlafen kann, schreibe ich eben noch eine wichtige Mail."

Arbeiten im Bett sollte tabu sein. Vor allem wenn ihr unter Einschlafproblemen leidet, solltet ihr das Schlafzimmer von allem befreien, was dort nichts zu suchen hat und euch stresst. Der Klamottenberg, den ihr eigentlich schon vorgestern wegräumen wolltet, kann mit daran schuld sein, dass ihr nicht in den Schlaf findet.

"Vor dem Schlafengehen entspanne ich mich bei einer Folge meiner Lieblingsserie."

So schön es auch ist, sich mit dem Laptop oder dem Handy in der Bettdecke eingemummelt ins Bett zu kuscheln und eine Serie vor dem Schlafen zu schauen - es kann zum Grund für Einschlafprobleme werden. Das Licht vom Smartphone-Display kann euch vom Einschlafen abhalten. Ein zu hoher Blauanteil im Bildschirmlicht verhindert nämlich, dass im Körper das Schlaf-Hormon Melatonin ausgeschüttet wird.

"Direkt vorm Schlafen noch etwas zu essen, lässt mich schneller einschlafen."

Hungrig schlafen zu gehen, ist nicht zu empfehlen. Aber auch ein zu voller Magen kann euch den Schlaf vermiesen. Hier gilt es, ein gesundes Mittelmaß zu finden und sich allgemein ausgewogen zu ernähren.

"Ein Glas Wein am Abend hilft beim Einschlafen"

Alkohol kann zwar beim Einschlafen helfen, er ist aber auch dafür verantwortlich, dass eure Tiefschlaf- und Traumphasen durcheinander geraten, schreibt die Krankenkasse. Auch bei Kaffee solltet ihr aufpassen, wenn ihr Schlafprobleme habt. Lasst also einfach mal das Nachmittagskäffchen weg und testet, ob ihr dann besser schlafen könnt. Die DGSM empfiehlt, vier Stunden vor dem Schlafengehen auf koffeinhaltige Getränke zu verzichten.

"Zähl doch Schäfchen!"

Vorsicht beim Schäfchen zählen! Für den einen oder anderen mag das vielleicht funktionieren, es kann aber auch den gegenteiligen Effekt haben, wie eine Studie der Oxford University herausgefunden hat. Sie untersuchten zwei Gruppen von Menschen mit Schlafproblemen, von denen eine Gruppe mit Schäfchen zählen einschlafen sollte. Diese Gruppe brauchte länger zum Einschlafen. Denkt also lieber an etwas, das euch entspannt.