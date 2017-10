Stand: 20.10.2017 13:30 Uhr

Erlebt Marteria live!

Er war Model, fast Fußball-Profi und ist mittlerweile einer der bekanntesten Rapper Deutschlands - und wir schicken euch zu ihm. Gewinnt bei uns Tickets für Marteria.

Singt "Lila Wolken", "Kids" oder "OMG" live und gemeinsam mit Marteria - am 30. November in der Hamburger Sporthalle. Nur ein Anruf trennt euch von euren Tickets.

Was ihr tun müsst:

Am Montag, den 23. Oktober, rufen die N-JOY Moderatoren zwischen 7 und 19 Uhr zum Gewinnspiel auf. Hört ihr den Aufruf, ruft ihr die N-JOY Gewinnhotline (0137 - 136 0000 für 14 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, mobil mehr) an und landet mit etwas Glück in Leitung drei.

Die ausführlichen Teilnahmebedingungen lest ihr hier. Wir drücken euch schon jetzt alle uns zur Verfügung stehenden Daumen.