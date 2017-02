Stand: 17.02.2017 07:00 Uhr

Wir schicken euch zu Lukas Graham nach Barcelona

"Mama Said", "7Years" oder "Take the World by Storm": Mit Hits wie diesen haben sich Lukas Graham zu internationalem Erfolg gespielt. Jetzt schenken wir euch zwei Tickets für das Konzert der Band in Barcelona - natürlich inklusive Flügen und Hotel. So könnt ihr teilnehmen ...

Vom 17. bis 23. Februar verlosen wir 1x2 Tickets für das Konzert von Lukas Graham am 10. April 2017 in Barcelona - inklusive Flügen und zwei Hotelübernachtungen vom 9. bis 11. April.

So kommt ihr in den Lostopf

Ladet euch unsere neue N-JOY App kostenlos für iOS oder Android im Google Playstore oder bei iTunes herunter. Dann tippt ihr auf das kleine Geschenk-Symbol und schon öffnet sich eure Gewinn-Chance. Meldet euch in der App an und nehmt mit nur einem Klick auf den Gewinn-Button "Teilnehmen" am Gewinnspiel teil. Und dann heißt es: Daumen drücken!!!

Die ausführlichen Teilnahmebedingungen lest ihr hier.

Ihr könnt natürlich auch ohne Smartphone am Gewinnspiel teilnehmen - füllt dazu einfach das Formular auf dieser Seite aus. Viel Glück!