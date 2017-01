Stand: 02.01.2017 14:52 Uhr

Die Sauberkeits-Macken der Stars

Dass manche Stars besorgniserregende Anwandlungen an den Tag legen, die den Eindruck erwecken, sie könnten zu viel Klebstoff geschnüffelt haben, wissen wir nicht erst seit Courtney Love die Asche ihres verstorbenen Ehemanns Kurt Cobain schniefen wollte. Wir stellen euch Stars vor, die einen sehr ausgeprägten Sauberkeitsfimmel haben!

Robbie Williams geht auf Tuchfühlung

Superstar Robbie Williams verbrachte den Jahreswechsel mit seinen Fans beim BBC Silvesterkonzert in der Westminster Central Hall in London. Dabei ließ es sich der Sänger nicht nehmen, ein Bad in der Menge zu nehmen und freudig einige Hände zu schütteln. Zurück auf der Bühne griff er zielsicher zum Desinfektionsmittel, um mit angewidertem Gesichtsausdruck seine Hände zu reinigen.

Auf eine Unterhose mit Justin Timberlake

Checkt Popstar Justin Timberlake in ein Hotel ein, gibt es für Angestellte angeblich vor allem eine Sache zu beachten: Alle paar Stunden müssen sämtliche Türklinken desinfiziert und von Bakterien gereinigt werden. Außerdem soll der Sänger ein Faible für das Wechseln von Unterwäsche haben. Bis zu sechsmal am Tag soll er in eine taufrische Buchse schlüpfen.

P. Diddy sucht das Haar in der Suppe

P. Diddy, ehemals Puff Daddy, alias Sean Combs scheint kein großer Fan von Haaren zu sein. Der Legende nach besteht der Ex-Freund von Jennifer Lopez bei Konzerten darauf, dass alle Mitarbeiter hinter der Bühne mit einem Haarnetz bekleidet ihrer Tätigkeit nachgehen.

Gott habe ihn selig - George Michael und der Frottee-Fimmel

Der verstorbene Sänger von "Last Christmas" hatte bei seinen Auftritten angeblich immer ein ganz besonderes Anliegen: Für ihn und seine 15 Musiker galt es exakt 406 Handtücher bereit zu halten. Nur dann war alles in trockenen Tüchern.

Reese Witherspoon steht auf Reorganisation

Hollywood-Star Reese Witherspoon scheint eine wahre Ordnungsfanatikerin zu sein. Ihre Hausangestellten wissen angeblich manchmal nicht, was sie mit ihrem Arbeitstag anfangen sollen, so pico bello aufgeräumt soll die Behausung der 40-Jährigen in Los Angeles sein. Nach eigenem Bekunden steht sie in ihrer Freizeit darauf, die Socken-Schublade oder das Bücherregal neu zu arrangieren. Geiles Hobby!

Kuhlage und Hardeland in Jared Letos Händen

Ob ausgeflippter Transvestit oder Heroin-Junkie, Jared Leto brilliert vor allem in außergewöhnlichen Rollen. Auch im echten Leben scheint der musizierende Schauspieler eine kleine Schraube locker zu haben. So hielt er beim Besuch im N-JOY Studio gerne eine Tasse von Kuhlage und Hardeland in die Höhe - nachdem er die Ärmel seines Shirts über die Hände gezogen hatte.

Krumme Zahlen kommen ihm nicht ins Haus

Der ehemalige Fußball-Profi David Beckham ist ein großer Fan von geraden Zahlen. Laut seiner Ehefrau Victoria soll seine Vorliebe so weit gehen, dass er bei drei Dosen Diät-Cola im Kühlschrank ein Exemplar in den Müll wirft, um eine gerade Anzahl wieder herzustellen. Stellt sich die Frage, wie es der Kicker seine Karriere lang ertragen konnte, dass Fußball-Mannschaften mit elf Spielern unterwegs sind.

Finger weg, Katie!

Schauspieler Tom Cruise ist in vielerlei Hinsicht nicht ganz sauber, soviel ist klar. Neben seltsamen Auftritten mit seinen Homies von Scientology, soll er beispielweise in der Ehe mit Katie Holmes seiner ausgeprägten Angst vor Bakterien gefrönt haben. So soll er seiner Frau verboten haben, seine Geräte im gemeinsamen Fitnessstudio zu benutzen.

Gib mir die Flosse, Genosse Trump!

Auch der designierte US-Präsident Donald Trump ist kein großer Fan von Bakterien. Der bald mächtigste Mann der Welt hasst es, Hände zu schütteln und nannte diese Geste einst einen "Fluch der amerikanischen Gesellschaft". Und insbesondere Lehrer kommen bei ihm gar nicht gut weg. "Sie haben 17.000 Bakterien pro Quadratinch auf ihrem Schreibtisch. Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um ihnen nicht die Hand zu schütteln."

Cameron Diaz und die Körperflüssigkeiten

Ähnlich durch den Wind scheint Cameron Diaz zu sein. Angeblich öffnet die Schauspielerin Türen grundsätzlich nur mit ihren Ellbogen und gab in einem Interview zu verstehen:"Ich stehe nicht so auf die Körperflüssigkeiten anderer Leute, es sei denn, ich kenne sie sehr gut."

Gwyneth Paltrow hat die Rolle am Start

Schauspielerin Gwyneth Paltrow scheint ein Fall für sich zu sein. So soll es der Oscar-Preisträgerin unmöglich sein, Klopapier zu benutzen, das andere Menschen bereits berührt haben könnten. Von daher habe sie immer eine fabrikneue Rolle dabei. Und weil eine Macke alleine nicht ausreicht, muss eine persönliche Assistentin immer die potentielle Dusche säubern und trockenreiben, auf dass Paltrow auf keinen Fall mit dem "Duschwasser eines anderen" in Kontakt kommt. Wow!