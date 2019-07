Stand: 10.07.2019 10:17 Uhr

Das Airbeat-One Festival 2019

Alan Walker, The Chainsmokers, Steve Aoki - das sind nur einige der Highlights, die euch 2019 beim Airbeat One Festival erwarten.

Vom 10. bis 14. Juli 2019 ist es wieder soweit: In Neustadt-Glewe wird abgetanzt, was das Zeug hält! Auf Norddeutschlands größtem elektronischen Musikfestival legen die bekanntesten DJs und Produzenten der Welt ihre größten Hits auf - und mittendrin: ihr!

Airbeat-One 2019: Das Line-Up im Überblick

Zehntausende Musik-Fans in einer einzigartigen Kulisse mit atemberaubenden Pyro-Effekten - und dazu Dance-Musik von Alan Walker, Brennan Heart, Armin van Buuren, The Chainsmokers, Dimitri Vegas & Like Mike, EDX, Martin Garrix und vielen mehr: Das wird der Wahnsinn!

Und dieses Hammer-Line-Up ist erst der Anfang! Es sollen sogar noch mehr heiße Acts dazukommen.

Video: Die Airbeat-One-Acts im Überblick

Das reicht euch noch nicht? Abseits der Mainstage sind auch Acts wie Klingande, Gestört aber GeiL, Martin Jensen und Mike Perry am Start! Wir sind uns sicher: Das wird eine krasse Party!