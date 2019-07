Stand: 14.07.2019 14:18 Uhr

Finale Furioso beim Airbeat One

Sonne, Regen, Schlamm, Party - das Airbeat One hatte alles, was das Dance-Herz begeht. Zumindest fast. Steve Aoki musste leider spontan absagen und eine Unwetterwarnung sorgte am Samstag für Verzögerungen.

Vier Tage lang verwandelte das Airbeat One Neustadt-Glewe in das ultimative Dance-Epizentrum. DJ-Superstars wie Jax Jones, Martin Garrix, The Chainsmokers, Felix Jaehn und Alan Walker heizten den etwa 65.000 Besuchern ein. Und Warmtanzen war auch teilweise bitter nötig. Da der Sommer im Norden derzeit eine kleine Pause einlegt, waren Regenwolken über dem Festivalgelände keine Seltenheit. Von Schauern bis Starkregen war alles mit dabei.

Zwischen Glitzer und Schlammbad

Die Laune konnte das Wetter zwar nicht dauerhaft trügen - zumal die Sonne zumindest zwischendurch auch immer mal wieder ein kleines Gastspiel hatte - aber Teile des Festivalgeländes wurden so in ein einziges riesiges Schlammbad verwandelt. Aber auch davon ließen sich die Besucher den Spaß nicht nehmen. Einige hartgesottene wischten sch sogar den Glitzer aus Haar und Gesicht und nahmen beherzt ein Schlammbad.

Airbeat One: Glitzer-Matsch-Party Deluxe































































Party, Party, Party - aber leider Kuchen

Auf der Bühne gaben sich die Superstart der DJ-Szene die Plattenteller in der Hand. Alles was Rang und Namen hat, hatte sich auf dem Flughafen in Neustadt-Glewe eingefunden. Nur einer musste spontan aus familiären Gründen absagen: Steve Aoki. Zum Leidwesen vieler Besucher, die extra Schilder mit dem Wusch "Cake Me" vorbereitet hatten. Der US-amerikanische DJ hat es sich zur Angewohnheit gemacht, auf seinen Konzerten Besucher aus der Masse auszuwählen und ihnen Kuchen ins Gesicht zu schleudern.

Des einen Leid des andren Freud: Die vorbereiteten Kuchen fanden nicht ihren Weg in die Gesichter der Besucher, sondern wurden von den anderen DJs beim VIP-Buffet genüsslich verspeist.

Unwetterwarnung verzögert das Finale

Am Samstag musste aufgrund von Unwettern das Programm kurzzeitig unterbrochen werden. Die Polizei bat alle Gäste, die freien Flächen zu verlassen und Schutz vor dem Regen zu suchen. Größere Probleme blieben jedoch aus, sodass sich die Ablauf lediglich um eine halbe Stunde verzögerte.