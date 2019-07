Stand: 19.07.2019 14:02 Uhr

Deichbrand Festival: 100 Acts, drei Tage Party

Tore auf, Musik an: In Cuxhaven feiern bis Sonntag etwa 55.000 Musikfans ein großes Open-Air-Festival. Auf der Bühne: Biffy Clyro, Fettes Brot und viele mehr. N-JOY zeigt viele Konzerte im Videostream.

30 Kilometer Zaun stehen, mehr als zwölf Kilometer Kabel sind verlegt, das Gelände ist eröffnet: Das Deichbrand Festival 2019 kann losgehen! Nach den Warm-Up-Partys am gestrigen Donnerstag werden nun auch die beiden großen Bühnen auf dem acht Hektar großen Festivalgelände am Seeflughafen Cuxhaven bespielt.

Das Programm bietet schon am ersten Festivaltag echte Highlights: Wanda, Samy Deluxe, Thirty Seconds To Mars, Fettes Brot und viele mehr stehen am Freitag auf der Bühne. Samstag und Sonntag folgen Konzerte von Acts wie The Kooks, Two Door Cinema Club, Biffy Clyro, Cro und Marsimoto. Neben Pop, Rock und Rap kommen an den kleineren Bühnen aber auch Fans von elektronischer Musik und Poetry Slams auf ihre Kosten.

Weitere Informationen Das Deichbrand Festival 2019 Eines DER Festivals im Norden? Ganz klar das Deichbrand bei Cuxhaven! 2019 sind unter anderem Cro, Marsimoto, The Chemical Brothers, Thirty Seconds to Mars und Fettes Brot dabei. mehr

Deichbrand Festival: Eine Kleinstadt mit 15.000 Haushalten

Während die einen schon am Mittwoch oder Donnerstag angereist und längst bereit sind, um die kommenden drei Tage durchzufeiern, schleppen andere noch Zelte, Luftmatratzen, Schlafsäcke und Verpflegung aufs Campinggelände. Insgesamt, schätzt der Veranstalter, werden auf dem Gelände, das inklusive der Park- und Campingflächen rund 172 Hektar umfasst, jedes Jahr etwa 15.000 Zelte aufgebaut.

So entsteht am Seeflughafen eine ganze Kleinstadt, die sogar mehr Einwohner hat als Cuxhaven selbst. Eine Neuerung in diesem Jahr: Erstmals können Besucher an rund 100 Verkaufsstellen zum Beispiel per EC- oder Kreditkarte bargeldlos bezahlen.

Hält das Wetter auf dem Deichbrand?

Die Chance, dass die Camper gänzlich vom Regen verschont bleiben, ist gering: Während es den restlichen Freitag über trocken bleiben soll, zeigt die Wetterprognose für Samstag leichte Regenschauer, vielleicht auch vereinzelte Gewitter. Immerhin: Die staubige Luft, die dem Mundschutz im vergangenen Jahr zum Aufstieg als beliebtestes Festivalaccessoire überhaupt verholfen hat, könnte den Besuchern durch die Regenschauer erspart bleiben.

Ein weiterer Vorteil des Wetters an diesem Wochenende: Bei leichter Bewölkung und Maximaltemperaturen zwischen 20 und 25 Grad ist es weder zu heiß noch zu kalt, um stundenlang vor der Bühne zu tanzen. Nachts fallen die Temperaturen voraussichtlich nicht unter zwölf Grad - frieren muss in den Zelten also niemand.

Deichbrand: Die Konzerte im Videostream

Wer nicht vor Ort ist, kann das Deichbrand-Feeling trotzdem von zu Hause aus erleben: N-JOY überträgt Freitag ab 19.30 Uhr, Samstag ab 16.40 Uhr und auch am Sonntag viele Konzerte im Videostream, darunter zum Beispiel die Auftritte von Samy Deluxe, Two Door Cinema Club, Tom Walker und Marsimoto.