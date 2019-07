Stand: 21.07.2019 00:12 Uhr

Finale auf dem Deichbrand Festival 2019

Heute feiern Zehntausende Musikfans beim Deichbrand 2019 den letzten Festival-Tag mit Acts wie Tom Walker, Madsen, Marsimoto und vielen mehr. Viele Konzerte seht ihr bei uns im Videostream.

Von Sonnenschein über Regen bis hin zu Sturmböen, von Samy Deluxe über The Kooks bis hin zu Two Door Cinema Club: Das Deichbrand Festival 2019 hat in den vergangenen zwei Tagen seine Besucherinnen und Besucher ordentlich auf Trab gehalten. Auch Tag 3 glänzt mit einem grandiosen Line-up und bester Party-Stimmung. Auf zwei großen Open-Air-Bühnen und vier kleineren Stages heizen den Festival-Besuchern bis in die Nacht noch zahlreiche Acts ein.

Ihr könnt nicht dabei sein? Kein Problem! Wir halten euch auf dem Laufenden, was auf dem Deichbrand Festival geht - mit den Bildern des Tages vom Festivalgelände und mit unseren Netzhighlights. Außerdem zeigen wir in Zusammenarbeit mit Arte Concert viele Konzerte im Videostream.

Sonntag seht ihr folgende Acts im Videostream:

ab 17.10 Uhr Tom Walker

ab 18.10 Uhr Kodaline

ab 19.20 Uhr Johnossi

ab 20.30 Uhr Madsen

ab 22.00 Uhr Alligatoah

ab 00.00 Uhr Marsimoto

Zum Stream geht's hier.