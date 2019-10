Stand: 17.10.2019 14:00 Uhr

Hurricane 2020: Neue Headliner bestätigt

Neben Seeed sind beim Hurricane Festival weitere große Acts am Start!

Obwohl uns die kalte Jahreszeit noch bevor steht, gibt es jetzt schon einen Grund, sich auf den nächsten Sommer zu freuen: Die Festivalsaison im Norden!

Für eines der Highlights - das Hurricane Festival vom 19. bis 21. Juni 2020 in Scheeßel - wurden jetzt 26 neue Acts bekanntgegeben, darunter vier neue Headliner!

Seeed

Dass Seeed als Headliner aufs Hurricane Festival 2020 kommen, steht schon länger fest - was die Vorfreude allerdings nicht trübt!



Martin Garrix

Der DJ aus den Niederlanden ist einer der beliebtesten und erfolgreichsten DJs der Welt. Er legt am Festival-Freitag in Scheeßel auf und am Tag drauf auf dem Schwester-Festival Southside!



Kings Of Leon

Ob "Sex On Fire", "Use Somebody" oder Songs von ihrem aktuellen Album "Walls": Die amerikanische Rockband wird den Eichenring mit ihren Songs am dritten Festival-Tag (Sonntag) rocken. Beim Southside treten sie am Freitag auf.



Deichkind

Die Party-Garanten von Deichkind live zu erleben, ist ein echtes Erlebnis - krasse Kostüme und Effekte inbegriffen! Den Beweis gibt es auf dem Hurricane Festival 2020. Am Festival-Freitag machen Deichkind Scheeßel unsicher, einen Tag später geht es nach Neuhausen ob Eck zum Southside Festival.



Twenty One Pilots

Noch mehr hoher Besuch aus den USA: Auch das Musiker-Duo Twenty One Pilots beehrt uns im Norden! Beim Hurricane Festival stehen sie am Festival-Samstag auf der Bühne, beim Southside am Sonntag. Freut euch auf Songs wie "Stressed Out" oder "Heathens", live bei uns im Norden!



Hurricane Festival: 22 weitere Acts bekanntgegeben

Damit nicht genug! Neben diesen fünf Headlinern treten auch folgende Acts beim Hurricane Festival und beim Southside Festival auf:

Bring Me The Horizon

The 1975

The Hives

Kontra K

SDP

Rin

Von Wegen Lisbeth

Giant Rooks

Kummer

Swiss & Die Andern

Juju

Kitschkrieg

Nura

Ferdinand And Left Boy

While She Sleeps

Aurora

Sofi Tukker

Mine

Lari Luke

Wolf Alice

Blond

Miya Folick

