Klickkauf im Deutschrap: Fake it until you make it?

Werden Streamingcharts manipuliert? Eine Doku des Y-Kollektivs, die das dubiose Geschäft mit den Klicks aufdecken wollte, wurde auf dem Reeperbahn Festival hitzig diskutiert.

Capital Bra, Gzuz, RAF Camora und Co.: Die Liste der Rapper, die jeden Monat mehrere Millionen Klicks auf Streamingplattformen kassieren, ist lang. Täglich kommen neue Deutschrapper hinzu, die den ganz großen Durchbruch schaffen wollen.

Doch wie sauber geht es im Rap-Business und bei der Entstehung der hohen Klickzahlen auf Streamingplattformen zu? Der im Raum stehende Vorwurf: Viele Abrufe sind nur fake, Ruhm und Einnahmen "erschwindelt". Darüber haben Experten auf der Konferenz zum Reeperbahn Festival 2019 diskutiert. Eine mühsame Diskussion, wie sich schnell herausstellte - denn das Geschäft mit der digitalen Musikverbreitung ist undurchsichtig.

Y-Kollektiv: Eine Reportage schlägt Wellen

Einer der Auslöser der Diskussion: Die im Mai 2019 veröffentlichte Reportage "Der Rap Hack: Kauf Dich in die Charts! Wie Klickzahlen manipuliert werden". Darin zeigt der selbsternannte "Social-Media-Experte" Kai, dessen Name geändert wurde, dem Y-Kollektiv-Reporter Ilhan Coskun, wie er angeblich mit wenigen Klicks mehrere Tausend Streams auf ausgewählte Songs erzeugen kann.

Kai hantiert, wie Coskun berichtet, mit Tausenden von fremden Streamingdienst-Zugängen, um bestimmte Songs Tag und Nacht in Dauerschleife laufen zu lassen. Neben der Behauptung, er würde auch für die "größten fünf Top-Künstler in Deutschland" arbeiten, verspricht er dem Reporter: "Ich kann aus dir einen Star machen". Also: Aus dem Nichts in die Charts!? Ilhan Coskun startet den Selbstversuch: Schafft er es durch Fake-Klicks zum Streaming-Star?

Reeperbahn Festival: Diskussion über journalistische Standards

Dass das mit etwas mehr als 100.000 Abrufen auf Spotify nicht wirklich geklappt hat, ist nur einer der Punkte, die der Journalist Till "Skinny" Arndt vom Online-Magazin rap.de hart kritisiert:

Nach dem Wow-Effekt dachte ich: Da sind einige Lücken. Musikjournalist Till Arndt auf dem Reeperbahn Festival

Coskun sei "null Prozent skeptisch" an den Protagonisten Kai herangegangen, habe das Thema einseitig betrachtet und auf bestimmte Künstler gezielt, während andere Namen im Film ausgepiept wurden. Auch die Moderatorin Salwa Houmsi, die unter anderem für Radio Fritz vom rbb arbeitet, steht der Reportage eher skeptisch gegenüber: "Sie hat mir nichts bewiesen. Mir ist das zu gefühlig."

Und so entwickelt sich die eigentliche Debatte über mögliche Chartmanipulationen zu einer Debatte über journalistische Standards - bis hin zu der unausgesprochenen Erkenntnis, dass eigentlich niemand irgendetwas mit Sicherheit weiß.

Klickmanipulation im Deutschrap: Beweise nein, Hinweise ja

Hinweise stehen jedoch zur Genüge im Konferenzraum: Coskun erzählt, dass er durch sein Selbstexperiment nicht nur selbst erfahren hat, wie sein Song durch Kais Aktivitäten Klicks bekommen hat - er habe auch mit Künstlern gesprochen, die mit solchen Fake-Klicks zu tun hätten.

Auch von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), die die offiziellen deutschen Charts ermittelt, heißt es: "Es gab in der Vergangenheit bereits Hinweise auf solch eine Art von Manipulation, die aber nicht hinreichend belegt werden konnten." Eine Stellungnahme von Spotify zu diesen Vorwürfen gab es auf Anfrage des Y-Kollektivs nicht.

Das Fach-Publikum feuert die Spekulationen um Manipulationen an

Auch das fachkundige und musikindustrienahe Konferenz-Publikum liefert weitere Hinweise: Ein Label-Mitarbeiter erzählt, sein Label habe Künstler unter Vertrag, deren Songs von Streamingplattformen gelöscht wurden, nachdem Zehntausende verdächtige Klicks aufgetaucht seien. Ein weiterer Besucher, der nach eigenen Aussagen schon lange im Musikbusiness tätig ist und mit vielen Streetrappern zu tun hat, unterstützt die Hypothese aus der Reportage: "Diese Leute sind gewieft. Sie arbeiten vorausschauend, um zu bescheißen. Ich habe allerhand zu tun, um eine ehrliche Arbeitsweise an den Tag zu legen."

Auch die Houmsi ("Ich weiß genauso wenig wie jeder andere") und Arndt ("Ich sage nicht, dass Charts nicht manipuliert werden") können bei aller Kritik an der Reportage des Y-Kollektivs eine Manipulation von Streamingaufrufen nicht ausschließen.

Viele Fragen, mögliche Vorhaben

Und so bleiben am Ende viele zentrale Fragen offen: Wie und in welchem Umfang finden Manipulationen statt? Welche Schutzmechanismen gibt es von Seiten der Streamingplattformen, um die Accounts der User und die Authentizität der Charts zu schützen? Warum ist es so schwer, der Sache auf die Spur zu kommen?

Trotz aller Diskussionen sind sich an diesem Punkte alle einig: Es ist auch an den großen Streamingdienste und der GfK mehr Transparenz und weniger Mutmaßungen in die Diskussion um den Deutschrap zu bringen.