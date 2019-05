Stand: 20.05.2019 17:14 Uhr

N-JOY Starshow 2019: Diese Stars sind dabei

Unser Highlight des Jahres, die N-JOY Starshow, rückt wieder in greifbare Nähe - und jetzt ist das Line-Up komplett! Diese sechs Acts bringen die Expo Plaza in Hannover am 25. Mai 2019 zum Beben.

In wenigen Tagen ist es soweit: Am 25. Mai feiern wir in Hannover wieder eine Mega-Party - mit euch vor der Bühne und einem hammer Line-up auf der Bühne. Erlebt das "25.000-Leute-Feeling", mit diesen Stars, die auf der N-JOY Starshow 2019 live performen:

Die Fantastischen Vier

Von "MFG" bis "Zusammen", von "Sie ist weg" bis "Endzeitstimmung": Seit den 90er-Jahren halten Michi Beck, Thomas D, And.Ypsilon und Smudo die Hip-Hop-Welt auf Trab. In fast 30 Jahren Bandgeschichte haben sie nicht nur alle möglichen Auszeichnungen abgesahnt und Millionen von Platten verkauft, sondern sich auch den Spaß am Live-Geschäft erhalten - und der ist ansteckend. Beweis gefällig? Könnt ihr haben - am 25. Mai in Hannover. Wir präsentieren unseren Headliner für die N-JOY Starshow 2019: Fanta 4!



J Balvin

Reggaeton aus Kolumbien - live auf der N-JOY Starshow 2019: Spätestens seit 2017 gehört J Balvin zu den erfolgreichsten spanischen Künstlern der Welt. Nachdem er in Südamerika, den USA und in Spanien schon mehrere Nummer-Eins-Hits hatte, ist ihm mit "Mi Gente" auch bei uns in Deutschland der Durchbruch gelungen.



Carly Rae Jepsen

Nach ihrem internationalen Hit "Call Me Maybe" im Jahr 2011 und Songs wie "I Really Like You" und "Run Away With Me" ist die kanadische Sängerin Carly Rae Jepsen im November 2018 mit "Party For One" ins Rampenlicht zurückgekehrt. 2019 soll ihr neues Album kommen - und auch ein Auftritt auf der N-JOY Starshow steht in ihrem Terminkalender.



Alvaro Soler

Mit Sommerhits kennt sich der Sänger, der in Spanien geboren ist und aktuell in Berlin lebt, aus: Nach "El Mismo Sol" und "Sofia" hat er 2018 mit "La Cintura" einen absoluten Ohrwurm rausgebracht, der allein auf YouTube schon mehr als 156 Millionen Aufrufe hat. In dem Song besingt Alvaro Soler sein unterentwickeltes Tanztalent. Dass er sich aber sehr wohl bewegen kann, davon könnt ihr euch live überzeugen - auf der N-JOY Starshow 2019!



Namika

Französisch spricht Namika noch immer nicht - aber singen kann sie noch immer. Songs wie "Lieblingsmensch" und "Je ne parle pas français" stehen garantiert auf der Setlist der Sängerin, wenn sie im Mai auf der Expo Plaza spielt. Wir freuen uns, dass auch Namika zur N-JOY Starshow 2019 kommt.



Aura Dione

Die dänische Singer-Songwriterin eröffnet die Open-Air-Party in Hannover. Nachdem es nach Hits wie "I Will Love You Monday" und "Geronimo" zunächst ruhiger um sie geworden war, hat sie 2017 ihr neues Album "Can't Steal The Music" rausgebracht. Wir freuen uns auf Aura Dione auf der N-JOY Starshow 2019!



N-JOY Starshow 2019: Timetable

Sechs Acts an einem Tag - so sieht der Partyplan für die N-JOY Starshow aus:

ca. 15.00 Uhr: Aura Dione

ca. 16.00 Uhr: Namika

ca. 17.10 Uhr: Alvaro Soler

ca. 18.40 Uhr: Carly Rae Jepsen

ca. 20.10 Uhr: J Balvin

ca. 22.00 Uhr: Die Fantastischen Vier

N-JOY Starshow 2019: Jetzt Tickets sichern!

Ihr habt noch kein Ticket? Dann sichert euch jetzt Karten für das Mega-Event! Tickets gibt es ab 36,50 Euro inklusive Gebühren* an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Wir sehen uns in Hannover!

*Je nach Art der Ticketbestellung (VVK-Stelle, Telefon, Interent) können zusätzliche Gebühren für Bearbeitung und Versand hinzukommen. N-JOY hat hierauf keinen Einfluss.