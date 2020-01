Stand: 22.01.2020 15:19 Uhr

Greta Thunberg kommt als Wachsfigur in den Norden

Die weltweit erste Wachs-Version der Klimaaktivistin steht bald in Hamburg.

Sie ist bekannt für ihre eindringlichen Warnungen und Forderungen in Sachen Klimawandel und Klimaschutz und inspiriert damit weltweit Millionen Menschen, die im Rahmen der "Fridays For Future"-Bewegung auf die Straße gehen: Greta Thunberg ist in den Medien omnipräsent, ihr Anliegen aktuell wie nie.

Und auch in Hamburg kommen sowohl Fans als auch Hater bald nicht mehr an der Klimaaktivistin vorbei - zumindest, wenn sie das Wachsfigurenkabinett in Hamburg besuchen. Am 29. Januar soll Gretas Wachsfigur dort enthüllt werden.

Veranstalter: Greta Thunberg als "Vorbild für klimaschonendes Handeln"

Mitten zwischen nationalen und internationalen Größen wie Udo Lindenberg, der Queen, Adele und den Beatles bekommt die 17-Jährige dann einen eigenen Platz. Doch vermutlich wird nicht jeder Besucher scharf auf ein Selfie mit der Schwedin sein: Greta Thunberg polarisiert, wird im Netz teils sogar angefeindet.

Laut der Veranstalter hat sie sich ihre Wachsfigur aber redlich verdient: Kaum eine andere Persönlichkeit hätte in den vergangenen Monaten so im Zentrum des öffentlichen Interesses gestanden wie Greta Thunberg.

Damit ist sie für viele Menschen zum Vorbild für klimaschonendes Handeln geworden und hat somit einen Platz im Panoptikum verdient.

Greta Thunberg wechselt regelmäßig das Outfit

Hergestellt wurde die nach Angaben der Veranstalter erste Wachsfigur von Greta Thunberg von einem Team um den Bildhauer Gottfried Krüger, der seit mehr als 30 Jahren für das Panoptikum arbeitet. Eines hat sie den anderen Star-Kollegen aus Wachs aber voraus: Sie soll die erste Figur im Hamburger Panoptikum sein, die je nach Jahreszeit verschiedene Kleidung trägt.