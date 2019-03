Stand: 28.03.2019 17:02 Uhr

Kinderfotos im Netz: Aktion warnt vor Gefahren

Die Aktion "Dein Kind auch nicht" soll Erwachsene dafür sensibilisieren, dass nicht jedes Kinderfoto ins Netz gehört - mit verstörenden Bildern und prominenter Unterstützung.

Der Schauspieler und Sänger Wilson Gonzalez Ochsenknecht zeigt sich im Internet aktuell in besonders unvorteilhaften Posen: Mit einem Lätzchen und Essensresten im Gesicht, nackt auf dem Töpfchen, heulend in die Kamera schauend. Zusammen mit der Bloggerin Tonyah Diebel, die die Aktion "Dein Kind auch nicht" ins Leben gerufen hat, stellt Wilson Gonzalez Ochsenknecht "Kinderfotos" nach: an der Brust einer Frau, mit dem Schnuller auf dem Boden sitzend, schlafend und mit Sabber im Mundwinkel.

#DeinKindAuchNicht: Was steckt hinter der Aktion?

Wilson Gonzalez Ochsenknecht und Tonyah Diebel haben selbst entschieden, diese Bilder zu machen und sie im Netz zu zeigen. Kinder können das nicht selbst entscheiden. Und genau darum geht es den beiden mit ihrer Aktion, die unter dem Hashtag #DeinKindAuchNicht läuft: Sie wollen Erwachsene dafür sensibilisieren, genau zu überlegen, welche Fotos von ihren Kindern sie im Internet hochladen. Dabei geht es Wilson Gonzalez Ochsenknecht nicht nur darum, dass es den Kindern später zum Beispiel vor Freunden peinlich sein kann, wie sie im Netz gezeigt werden:

Es geht auch darum, das Kind zu schützen. Es gibt im Internet genügend Vollidioten, die Kinderfotos für andere Dinge benutzen. Wilson Gonzalez Ochsenknecht im N-JOY Interview

Die Frage, die hinter ihren ungewöhnlichen Fotos steckt, lautet: Würden wir Erwachsene uns selbst auch so im Internet zeigen? Nackt, in der Badewanne, in unserem Zimmer - oder sogar auf der Toilette?

"Wenn meine Mutter heute Bilder von früher postet, wird das vorher abgesprochen"

Wilson Gonzalez Ochsenknecht ist selbst in der Öffentlichkeit aufgewachsen. Wenn seine Mutter heute Bilder von früher ins Netz stellt, spricht sie das aber mit ihm ab. Dabei spricht der Schauspieler sich gar nicht komplett gegen Kinderbilder im Internet aus. "Ich habe auch nichts dagegen, wenn man sein Instagram-Profil auf privat stellt und dem kleinsten Bekanntenkreis Bilder hochlädt", erklärt er. "Aber ich kann mir gut vorstellen, dass kein Elternteil will, dass Bilder von ihren Kindern auf den falschen Seiten landen."

Wo genau die Grenzen liegen - ob Fotos der eigenen Kinder auf Instagram, Facebook und Co. generell nichts zu suchen haben, ob das Gesicht mit einem Emoji unkenntlich gemacht, das Kind nur von hinten fotografiert wird oder ob man mehr von seinen Kindern zeigen möchte - entscheiden am Ende die Eltern. #DeinKindAuchNicht will dafür sensibilisieren, dass auch Kinder ein Recht auf Privatsphäre haben und dass Eltern diese Entscheidung nicht leichtfertig treffen sollten.