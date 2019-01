Stand: 28.01.2019 16:21 Uhr

Falsche Amazon--Bestellbestätigung lockt Nutzer in die Falle

Kunden des Versandhändlers Amazon erhalten aktuell offenbar Versand- und Bestellbestätigungen, obwohl sie nichts bestellt haben. Dahinter stecken Betrüger. Wir erklären, woran ihr die Fake-Mails erkennt.

Ein vertrauter Anblick, der täuscht: Aktuell kursieren zwei oder sogar mehr Versionen der gleichen E-Mail, die Kriminelle mit dem Logo des Online-Händlers Amazon verschicken. Seit einigen Tagen landen die "Bestellbestätigungen" und "Versandbestätigungen" auch in den E-Mail-Postfächern der N-JOY Redaktion - in unserem Fall auf Englisch:

"Hello,

Thank you for shopping with us. We confirmation that your item has shipped. Your order details are available on link below. The payment details of your transaction can be found on the order invoice."

Der Spiegel berichtet auch von einer deutschen Version der Fake-Mail:

"Guten Tag,

wir möchten Ihnen hiermit mitteilen, dass [Name des Anbieters] Ihre Bestellung verschickt hat. Ihre Sendung befindet sich nun auf dem Versandweg; eine Änderung durch Sie oder unseren Kundenservice ist nicht mehr möglich. Möchten Sie einen ansehen Ihrer Bestellung, können Sie dies einfach hier."

Mal steht der Rechnungsbetrag (etwa 146 US-Dollar) in der E-Mail, mal teilt der Absender laut Onlinewarnungen.de mit, er hätte eine "zweifelhafte Tätigkeit Ihres Amazon-Kontos in der Nähe von Leipzig bemerkt".

Weitere Informationen Gehackt? Erpressung per E-Mail ist zurück Per E-Mail drohen Erpresser, intime Videos mit euch in der Hauptrolle zu veröffentlichen. Aber: Die Masche ist ein Betrugsversuch - alles an der E-Mail ist erfunden. mehr

Amazon Fake-Mail: So erkennt ihr sie

Checkt, ohne sie anzuklicken, alle Links in der Mail: Wenn ihr mit der Maus über einen Link fahrt, erscheint links unten am Rand des Bildschirms der Ziellink.

Einige der Links in der Mail führen tatsächlich auf die Amazon-Seite - doch zwei der Links nicht: Der Link hinter den Worten "Order Invoice" (in der deutschen Version "Rechnung bestellen") und hinter der "Order" ("Bestellnummer") führt auf eine Seite der Betrüger, die hoffen, dass ihr nicht genau hinseht und eure Amazon-Zugangsdaten auf ihrer Seite eingebt.

Amazon-Mails: So reagiert ihr richtig

Ziel dieser Mails ist es, eure Zugangsdaten abzufischen. Deswegen gilt:

1. Nicht auf die Links in der Mail klicken.

2. Ruft über euren Browser Amazon.de auf und loggt euch hier ein. Wichtig: Tippt die Webadresse immer selbst ein, statt auf einen Link in einer E-Mail zu klicken.

3. Schickt die Fake-Mail an den Kundensupport von Amazon (stop-spoofing@amazon.com) sowie an das LKA Niedersachsen, um den Betrugsversuch zu melden.