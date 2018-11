Stand: 19.11.2018 09:16 Uhr

Cyberweek: So enttarnt ihr falsche Schnäppchen

Rabatte, Schnäppchen, Weihnachtskaufrausch: Vor dem Black Friday und dem Cyber Monday locken Händler mit supergünstigen Angeboten. Aber: Nicht alle Angebote sind gut. So findet ihr heraus, ob sich der Kauf lohnt.

Staubsauger, Waschmaschinen, elektrische Zahnbürsten: In der Cyberweek bekommen sie alle einen Stempel mit einem großen Prozentzeichen darauf. Denn die Cyberweek ist die Schnäppchenwoche vor dem Black Friday (23. November 2018) und dem Cyber Monday (26. November 2018). Zwei Tage, die als "Schnäppchen"-Feiertage von Online- und Offline-Shops mit vermeintlich günstigen Angeboten gefeiert werden. Aber wie günstig sind die Schnäppchen wirklich?

Sonderangebote: Nicht alle halten, was sie versprechen

In der Cyberweek 2018 haben wir von N-JOY ein angebliches Sonderangebot für einen Fernseher entdeckt: 320 statt 530 Euro sollte er kosten. Angebote wie diese suggerieren, dass an den Schnäppchen-Feiertagen rund um den Black Friday, der aus den USA zu uns gekommen ist, fast alles möglich ist.

Doch der Schein trügt - zumindest teilweise. Der oben genannte Fernseher kostete in den vergangenen Sommermonaten um die 370 Euro. Statt knapp 210 Euro spart ihr also eigentlich nur gut 50 Euro. Und auch ein elektrisches Zahnbürstenset, das angeblich 155 Euro günstiger sei, steht zum aktuellen Normalpreis zum Verkauf. Denn die angepriesenen Rabatte beziehen sich auf die vorgeschlagene unverbindliche Preisempfehlung (UVP), die der Hersteller beim Marktstart bekannt gibt. Mit dem aktuellen Marktwert hat die UVP allerdings oft wenig zu tun.

Preisvergleichsseiten: Überprüft das Angebot

Um falsche Schnäppchen vor dem Kauf zu enttarnen, eignen sich Preisvergleichsseiten oder die dazugehörigen Apps von idealo.de, billiger.de oder geizhals.de. Wenn ihr die genaue Produktbezeichnung eingebt, zeigen sie den günstigsten aktuellen Preis und zusätzlich die Preisentwicklung in einem Diagramm an. Teilweise könnt ihr sogar den Zeitraum einstellen: Wie hat sich der Preis im vergangen Jahr, im vergangen halben Jahr oder seit drei Monaten verändert?

Echte Schnäppchen: Und es gibt sie doch!

Das Prüfen lohnt sich, denn einige Angebote lohnen sich eben doch, wie wir auch in diesem Jahr in Stichprobentests festgestellt haben. So gibt es einen Bluetooth-Kopfhörer, der im vergangenen Jahr meist zwischen 55 und 65 Euro gekostet hat für 40 Euro. Und eine Kaffeemaschine kostet aktuell 35 statt den 50 Euro, die sie im vergangenen Jahr meist kostete. Dennoch ist die Ersparnis niedriger als die im Online-Shop beschriebenen 65 Euro, die sich auf den ursprünglichen UVP von 100 Euro bezieht.

Ein Tipp für Schnäppchenjäger: Vor allem die Artikel der Eigenmarken sind zur Schnäppchenwoche ernsthaft reduziert. Ein Beispiel: Die Amazoneigenen Smarthome-Geräte gibt es teils für die Hälfte des Normalpreises. Und auch Händler wie Samsung, Dell oder auch verschiedene Elektromärkte bieten Angebote zum Black Friday und dem Cybermonday an. Deswegen: Geduldet euch etwas, damit ihr im Zweifel bei einem echten Schnäppchen am Ende der Cyberwoche noch zuschlagen könnt.