Vorsicht Spion: Apps wissen, wann sie gelöscht wurden

Unistall-Tracker: So funktionieren sie

Entwickler schicken regelmäßig sogenannte stille Push-Nachrichten an die Smartphones, berichtet Bloomberg - zum Beispiel um neue Nachrichten abzurufen oder den Newsfeed im Hintergrund zu aktualisieren. Davon bekommt der Nutzer nichts mit. Wenn die Appmacher diese stillen Pushs verschicken und die App darauf nicht antwortet, wird die App als "deinstalliert" markiert. Dieses Info wird dann einer Datei hinzugefügt, in der die einmalige Werbe-ID des Smartphones oder Tablets hinterlegt ist. Und so weiß der Appmacher dann, wer die App deinstalliert hat.