Stand: 03.04.2019 16:42 Uhr

25 Jahre N-JOY in 25 Zahlen

Wie viele Knöpfe haben eigentlich die Mischpulte im N-JOY Studio? Wie viele Stunden haben wir seit dem Start von N-JOY gesendet? Und wie viele Stühle gibt es in der Redaktion? 25 Fun Facts rund um euren Lieblingssender!

Unser Baby ist längst volljährig: N-JOY wird 25 Jahre alt! In dem vergangenen viertel Jahrhundert ist eine Menge passiert. Hier kommen 25 interessante Fakten aus 25 Jahren N-JOY!

4.4.1994

... ist die magische Zahl für den Tag des N-JOY Sendestarts.



16.44

... Uhr - so spät war es, als N-JOY vor 25 Jahren "on air" gegangen ist. Der erste Song, der bei N-JOY lief, war "Look Who's Talking" von Dr. Alban.



219.200

... Stunden Programm haben wir seitdem aufgerundet gesendet. Und es werden jeden Tag 24 mehr! Apropos ...



9.132

... Tage gibt es uns jetzt (am 4. April 2019) schon!



254

... Knöpfe haben die Mischpulte in unserem neuen N-JOY Studio. Gar nicht so einfach, alles im Griff zu haben!



20

... Stunden moderieren Kuhlage und Hardeland aus eurer N-JOY Morningshow jede Woche. Hinzu kommt natürlich noch die Zeit für die Sendungsvorbereitung!



2

... Sendestudios haben wir bei N-JOY. In einem wird live gesendet, das andere dient als Backup im Falle technischer Probleme und wird für Aufzeichnungen von Interviews & Co. genutzt.



87.306

... Quadratkilometer groß ist das Sendegebiet von N-JOY: Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.



6

... Programme haben unsere Moderatoren auf ihrem Rechner mindestens geöffnet, wenn sie ihre Sendungen vorbereiten: Unser "Content Management System", in dem wir alle aktuellen Meldungen und alle Moderationen sehen und bündeln, ein Schnittprogramm, den Sendeplan, ihren Browser, ihr Mailprogramm sowie den Messenger der N-JOY App.



63

... Gesichter sind in der Galerie unserer ehemaligen N-JOY Moderatoren zu sehen - darunter Caren Miosga, Linda Zervakis, Jörg Thadeusz und Thomas Bug. Das auf dem Foto ist übrigens unser Chef in den 90er-Jahren (gern geschehen, Norbert).



6

... Toilettenkabinen gibt es bei N-JOY insgesamt. Dazu kommen eine barrierefreie Toilette und vier Pissoirs.



285.000

... Fans hat N-JOY ungefähr bei Facebook.



3

... Pflanzen stehen in unserem Großraumbüro. Eine davon im Studio.



13.853

... Artikel haben wir für n-joy.de geschrieben - oder zumindest angefangen. Einige wurden nie veröffentlicht ;)



26

... unterschiedliche Sendungen hört ihr bei N-JOY aktuell in einer "normalen" Woche - von der N-JOY Morningshow über N-JOY Club bis hin zu Tobi Schlegls "Song des Lebens". Und viele, viele mehr!



5

... Radiopreise hat N-JOY in den vergangenen Jahren in Folge gewonnen. Neben der besten Morgensendung für Kuhlage und Hardeland gab es zum Beispiel einen Preis für unsere Aktion "Kopf hoch. Das Handy kann warten". 2018 wurde das "N-JOY Night Lab" als beste Innovation ausgezeichnet.



1.200.000

... Hörerinnen und Hörer hat N-JOY am Tag. Außerdem haben wir die weltbesten Hörer! <3



17

... N-JOY Starshows haben wir bisher mit euch gefeiert. Und noch dieses Jahr werden es 18! Am 25. Mai feiern wir wieder in Hannover - mit euch, den Fantastischen Vier, Carly Rae Jepsen und vielen mehr!



123 Stühle

... haben wir in der N-JOY Redaktion - inklusive der Stühle in unseren Konferenzräumen und allen Besucherstühlen in Büros und im Großraumbüro. Von diesen 123 Stühlen sind allerdings im Schnitt nur etwa 30 Stühle besetzt. So viele Menschen arbeiten nämlich in unserem beschaulichen Team zwischen Montag und Freitag ungefähr.



66

... UKW-Frequenzen gibt es im Norden, um N-JOY zu empfangen. Und dann gibt es ja noch DAB+, die N-JOY App und unsere Website!



7

... Drucker gibt es in der N-JOY Redaktion. Einer kann sogar in Farbe drucken. Wir teilen gerne - und kritzeln auch gerne handschriftlich auf Zetteln rum, um uns Notizen zu machen!



571

... Bilder haben Nina und der Haacke aus eurem N-JOY Nachmittag sich bisher gegenseitig bei WhatsApp geschickt.



4

... große Themenkonferenzen gibt es bei N-JOY jeden Tag - mindestens! Um 9.30 Uhr sitzen alle Abteilungen zusammen, darüber hinaus gibt es eine Morningshow-Konferenz, eine Online-Konferenz und eine Konferenz für den N-JOY Nachmittag mit Nina und dem Haacke. Zwischendurch sitzen wir in kleinen Teams zusammen, um über Themen zu sprechen - und wie wir sie zu euch bringen.



360

... Songs spielt N-JOY im Schnitt an einem Tag.



0

... Bock gibt es bei uns nicht! Egal wie verrückt die Idee ist - das N-JOY Team ist immer Feuer und Flamme. Auf die nächsten 25 Jahre!