Stand: 12.08.2021 06:00 Uhr

Deutscher Radiopreis: Die N-JOY Morningshow ist erneut nominiert!

Es ist wieder passiert – und die Freude ist groß: Kuhlage und Hardeland aus eurer N-JOY Morningshow sind für den Deutschen Radiopreis 2021 nominiert! Für N-JOY ist es schon die zweite Nominierung in diesem Jahr!

Wenn ihr wach werdet, sind sie schon da: Jeden Morgen bringen Kuhlage und Hardeland euch in den Tag und versorgen euch mit der besten Musik, den wichtigsten Neuigkeiten und den lustigsten Comedys.

Jetzt gibt es für dieses unschlagbare Team tolle Nachrichten: Nachdem die N-JOY Morningshow bereits 2015 und 2019 als "Beste Morgensendung" ausgezeichnet wurde, ist sie 2021 erneut nominiert - ein echter Ritterschlag!

"Wir fühlen uns unfassbar geehrt!"

Die Kategorie "Beste Morgensendung" gilt als die Königsdisziplin des Deutschen Radiopreises. Kuhlage und Hardeland können ihr Glück kaum fassen:

Der deutsche Radiopreis ist ja so etwas wie der Oscar der Radioszene – wir fühlen uns unfassbar geehrt, wieder als 'Beste Morgensendung' nominiert zu sein! Andreas Kuhlage aus der N-JOY Morningshow

Es ist eine Ehre, euch jeden Morgen in den Tag bringen zu dürfen. Für euch stehen wir gerne morgens um 3:30 Uhr auf. Diese Nominierung bedeutet uns sehr viel. Danke fürs Einschalten - und danke auch an unser starkes Team, ohne das wir nichts wären. Jens Hardeland aus der N-JOY Morningshow

Deutscher Radiopreis: Setzt sich die N-JOY Erfolgsserie fort?

Für N-JOY ist es bereits die zweite Nominierung für den Deutschen Radiopreis 2021: Anfang August wurde bekanntgegeben, dass die Auslandssendung "N-JOY Weltweit" als "Bestes Informationsformat" nominiert ist.

Eine Auszeichnung wäre für N-JOY der siebte Radiopreis in acht Jahren:

2019 wurde die N-JOY Morningshow mit Kuhlage und Hardeland bereits zum zweiten Mal als "Beste Morgensendung" ausgezeichnet.

2018 hat das "N-JOY Night Lab" den Preis als "Beste Innovation" gewonnen.

2017 wurde die Aktion "Kopf hoch. Das Handy kann warten." in der Kategorie "Beste Programmaktion" mit dem begehrten Preis ausgezeichnet.

2016 hat N-JOY als Teil des "Hamburger Bündnisses gegen Fremdenhass - für Tolerenz und Mitmenschlichkeit", einer Kooperation öffentlich-rechtlicher und privater Radiosender, in der Kategorie "Beste Programmaktion" gewonnen.

2015 durften sich Kuhlage und Hardeland aus der N-JOY Morningshow schon einmal über eine Auszeichnung in der Königsdisziplin "Beste Morgensendung" freuen.

2014 konnte der Kanzlercheck in der Kategorie "Beste Sendung" die Jury überzeugen.

Deutscher Radiopreis 2021: Daumen drücken!

Der Deutsche Radiopreis wird am 2. September 2021 in Hamburg verliehen. Zum zwölften Mal werden die besten Radiomacherinnen und Radiomacher Deutschlands ausgezeichnet.

In diesem Jahr gibt es Nominierte in zehn Kategorien, für die insgesamt 437 Bewerbungen eingereicht wurden. Die Gala wird im Radio, per Livestream im Netz und im Fernsehen übertragen. Barbara Schöneberger moderiert die Gala, Thorsten Schorn kommentiert für die Radiosender.

Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch an das Morningshow-Team!

Alle Daumen sind gedrückt, dass sich eine solch emotionale Szene wie beim Deutschen Radiopreis 2019 wiederholt!