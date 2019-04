Stand: 24.04.2019 06:00 Uhr

Neuer Podcast: "Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz"

In ihrem Interview-Podcast trifft Eva Schulz Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen. Ihr Ziel: Ihnen so begegnen, wie ihr sie noch nie gehört habt! Ab sofort hört ihr "Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz" mittwochs um 22 Uhr bei N-JOY - und schon vorab als Podcast!

Ob Lena Meyer-Landrut, Fynn Kliemann oder Collien Ulmen-Fernandes, ob emotionale Gespräche, der Traum vom Altwerden oder Debatten über Geschlechterrollen: Die Gästeliste im neuen Podcast mit Eva Schulz ist genauso vielfältig wie die besprochenen Themen. Eva verbringt jeweils 'ne gute Stunde mit Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Menschen, die mit ihren Ideen, Projekten und Geschichten beeindrucken oder bewegen, manchmal auch irritieren.

Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie du sie vorher noch nie gehört hast. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Eva Schulz

"Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz" ist eine Gemeinschaftsproduktion aller jungen Radioprogramme der ARD mit funk, dem jungen Angebot von ARD und ZDF.

"Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz": Jetzt anhören und abonnieren

Jeden Mittwoch um 6 Uhr gibt es eine neue Podcast-Folge. Auf diesen Wegen könnt ihr den Podcast im Netz und im Radio hören:

Den Podcast auf n-joy.de und jeden Mittwoch von 22 bis 23 Uhr bei N-JOY im Radio hören

Den Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren und neue Folgen schon ab dienstags 20 Uhr hören

Den Podcast bei iTunes abonnieren

bei iTunes abonnieren Dem Podcast bei Spotify folgen

Die Gastgeberin: Über Eva Schulz

Eva Schulz (28) ist die Frontfrau des funk-Formats "Deutschland3000". In wöchentlich erscheinenden Videos auf Facebook und Youtube betrachtet sie politische Themen aus der Perspektive von Millennials und stößt regelmäßig Debatten in den sozialen Netzwerken an. Dafür wurde sie 2017 vom medium magazin als Unterhaltungsjournalistin des Jahres ausgezeichnet und kürzlich vom "Forbes"-Magazine zu den "30 Under 30" gewählt.

Eva steht für einen jungen Politikjournalismus, der informativ, unterhaltsam und unvoreingenommen ist. Ihr Blick auf die Welt ist neugierig und konstruktiv. Trotzdem zeigt sie zu vielen Themen eine klare Haltung, die sie ab jetzt auch in den Podcast "Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz" trägt.