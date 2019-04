Stand: 03.04.2019 13:31 Uhr

N-JOY Backstage: Wir vor 25 Jahren

So habt ihr N-JOY noch nie gesehen. Wir haben im Bilderarchiv gegraben und die ganzen alten Schnappschüsse aus dem Giftschrank geholt. So sah N-JOY am Anfang aus.

25 Jahre sind schon eine lange Zeit - vor allem, wenn man die alten Bilder von 1994 wieder ausgräbt … Der Zahn der Zeit nagt an allem. Wobei: Bei den Outfits und Frisuren kann man fast froh sein, dass die 90er vorbei sind. Aber seht selbst. So habt ihr N-JOY bestimmt noch nie gesehen:

