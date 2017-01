Stand: 02.01.2017 11:43 Uhr

17 Dinge, auf die wir uns 2017 freuen

Serien, Filme, Technik, Musik, Jubiläen, und, und, und: Das neue Jahr ist da und hat einige Highlights im Gepäck. Wir verraten euch, auf welche Dinge ihr euch 2017 freuen könnt.

1. Filme zum Verlieben: Die Schöne und das Biest

Für Frauen und Männer, die gerne vom Guten im Menschen träumen, startet am 16. März "Die Schöne und das Biest". In der Hauptrolle: Emma Watson (Trailer) als Belle, "die Schöne". Wenige Wochen später gibt es trockenen Humor und Action auf der Leinwand: "Guardians of the Galaxy Vol. 2" läuft ab dem 27. April in den Lichtspielhäusern. Für die Star-Wars-Fans gilt: Warten, "Rogue One" schauen und von Leia träumen - denn der nächste Teil "Star Wars Episode VIII" kommt erst Ende 2017, nämlich am 14. Dezember in die Kinos.

2. Neues für Serien-Junkies: Sherlock startet an Neujahr

Die Serien-Klassiker kommen zurück: Am Neujahrstag startet die neue Staffel "Sherlock" auf BBC One - allerdings zunächst nur im englischen Original. "Homeland" geht ebenso in die nächste Runde und die Gefängnis-Serie "Prison Break" bekommt eine Fortsetzung.

Auch Netflix hat im neuen Jahr einiges in petto: Am 17. März geht die Serie "Marvel's Iron Fist" mit einem bisher noch recht unbekannten Superhelden in der Hauptrolle an den Start. Voraussichtlich ab Sommer startet dann die zweite Staffel der nostalgischen Mystery-Serie "Stranger Things".

3. Neues Fahrgefühl im neuen ICE

Die deutsche Bahn schickt 2017 ihren neuen ICE 4 auf die Gleise. Dieser punktet mit Stellplätzen für Fahrräder und besserem WLAN an Bord. Bis zu acht Fahrräder können im Endwagen des Zuges mitgenommen werden. Diese werden dort sogar an festen Haltegurten befestigt. Beim WLAN könnt ihr euch bald auf die schnellsten Datennetze und ein stabileres Surfen durch die Bündelung der Kapazitäten der unterschiedlichen Betreiber verlassen. Außerdem soll es täglich 150 Zugfahrten mehr geben.

4. Mehr Feiertage für alle: Reformationstag goes bundesweit

Der Reformationstag am 31. Oktober feiert im kommenden Jahr sein 500. Jubiläum und wird so - ausnahmsweise - zum gesetzlichen Feiertag in allen Bundesländern. Auch andere Feiertage meinen es dieses Jahr gut mit uns: Einige von ihnen fallen auf Wochentage. Zum Beispiel ist der 25. Dezember 2017 ein Montag und der 26. Dezember folglich ein Dienstag. Wenn ihr euren Urlaub richtig plant, könnt ihr also einiges aus den Feiertagen 2017 rausholen.

5. Midlife-Crisis? Diese Promis werden 40

Endlich erwachsen: Als erster Promi startet Orlando Bloom Mitte Januar in die große 40. Shakira und die Schauspieler Michael Fassbender und Tom Hardy feiern 2017 ebenfalls bereits ihren 40. Geburtstag. Zum Finale des Jahres tritt dann am 31. Dezember auch "Mr. Gangnam"-Style Psy dem Club der 40er bei.

6. Mehr Klimpern im Geldbeutel

2017 bringt auch Neues für eure Portemonnaies: Ab dem 27. April 2017 bekommt der Fünfer einen Platz im Münzfach. Denn dann kommt die neue 5-Euro-Münze offiziell auf den Markt. Ihr kennt vielleicht bereits die ersten Prägungen aus 2016, der neue Fünfer sieht allerdings etwas anders aus und ist mit einem roten Kunststoff-Ring versehen.

7. Partielle Mondfinsternis

Nach dem Supermond 2016, gibt es auch 2017 etwas Besonderes am Himmel zu bestaunen: Am 7. August erwartet euch eine weitere partielle Mondfinsternis. Ob das Wetter in diesem Jahr mitspielt, steht natürlich noch nicht fest. Aber im besten Fall könnt ihr an einem lauen Sommerabend beobachten, wie sich der Schatten der Erde über den Mond schiebt. Die totale Sonnenfinsternis gibt es bei uns leider nicht zu sehen, aber noch habt ihr genug Zeit, eine Reise Richtung Atlantik, Nodpazifik oder Nordamerika zu planen, denn in US-Bundesstaaten wie Georgia oder Tennessee könnt ihr die Sonnenfinsternis erleben.

8. Mehr Sport gucken: Confed Cup und Frauen-Fußball

Mitte Juni geht's für das DFB-Team und sieben andere Teams nach Russland: Der Confederation Cup steht an, die Generalprobe für die Weltmeisterschaft 2018. Und es ist wieder Europameisterschaft! Im Sommer ist die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden - und Olympiasieger Deutschland ist Top-Favorit.

9. Deutsche Bahn testet autonomen Busverkehr

Olli heißt der Bus der Zukunft. Er ist der Prototyp eines autonomen Busses vom US-Startup Local Motors. Mit sechs bis acht Stundenkilometern soll er künftig auf einem Testfeld seine Runden ziehen. Vorerst läuft das Projekt zwar nur in Berlin und ein weiteres in Leipzig, aber wenn es nach der Deutschen Bahn geht (Foto), sollen schon bald die ersten autonomen Busse im öffentlichen Raum fahren. Vielleicht ja auch bei uns im Norden?

10. Nokia feiert sein Comeback

Jedes Jahr erscheinen zahlreiche neue Smartphones der unterschiedlichsten Hersteller. 2017 soll aber der ehemalige Handy-Vorreiter Nokia zurück auf die Bildfläche rücken. Ende Februar sollen beim Mobile World Congress in Barcelona die ersten Geräte präsentiert werden. Spätestens dann werden wir erfahren, was sich hinter den kryptischen Namen wie Nokia D1C, C1 oder Z2 Plus genau verbirgt - und wie sich Nokia in den Smartphone-Kosmos einfügt.

11. Roaming, ade! Telefonieren und Surfen in der EU

Kostenlos im Urlaub durchs Internet surfen: Der Traum könnte 2017 wahr werden. Die EU plant die Roaming-Gebühren in den EU-Ländern abzuschaffen - zum 15. Juni 2017. Noch ist das Ganze nicht sicher, aber sehr wahrscheinlich. Wir drücken die Daumen und hoffen, dass wir die kommenden Sommerferien mit kostenlosem Surfvolumen am Strand verbringen können.

12. Flaggschiffe im Frühling: Neues von Samsung und Apple

Nachdem das Galaxy Note 7 in der Hosentasche kokelte, will Samsung 2017 alles wieder gut machen. Bereits Ende Februar soll das neue Galaxy S8 erscheinen und auch Apple zieht mit neuen Geräten nach. Zum zehnjährigen Jubiläum des iPhones soll ein ganz besonderes Modell auf den Markt kommen, der unspektakuläre Name iPhone 8 verrät auf jeden Fall noch nicht sehr viel ...

13. Sprachassistenten: Ok, Google - spiel Justin Timberlake

Google und Amazon wollen 2017 eure liebsten Mitbewohner werden. Egal, ob Licht und Musik anschalten, Heizung aufdrehen oder Wäsche waschen - zwei neue Sprachassistenten sollen uns künftig das Leben leichter machen. Google Home und Amazon Echo kommen im nächsten Jahr voraussichtlich auch nach Deutschland. Wann genau steht zwar noch nicht fest, aber wenn es so weit ist, erhält Science-Fiction Einzug in unseren Alltag.

14. Eröffnung der Elbphilharmonie

Oh, schon fertig? Es hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert, doch Anfang 2017 ist der Tag endlich gekommen. Am 11. Januar steigt die große Eröffnungsfeier der Elbphilharmonie. Die Aussichtsplattform Plaza ist zwar bereits seit November 2016 für Besucher geöffnet, aber mit Konzerten geht es erst 2017 richtig los. Dann heißt es nur noch Tickets erstehen, die gehen allerdings weg wie warme Semmeln ...

15. Tanzen! Wir erwarten Neues von James Blunt und Zara Larsson

Die Wohnzimmer-Choreografie zu Sia steht - jetzt brauchen wir neue Musik zum Tanzen und Mitsingen. Deswegen freuen wir uns auf neue Musik von James Blunt, Zara Larsson, Casper und Materia. Gerüchte sagen, dass auch Ed Sheeren an einem neuen Album arbeitet ... Wer, wie, was, wann und alle Details erfahrt ihr natürlich bei uns!

16. Unvergessliche Konzerte

Schon jetzt könnt ihr euch den 27. Mai fett im Kalender anstreichen, denn dann ist wieder N-JOY Starshow. Auch in diesem Jahr holen wir fantastische Gäste für euch in den Norden. Dabei sind diese Mal Deichkind, Beginner, Alle Farben, Imany und Clean Bandit. Außerdem warten viele weitere Konzerthighlights im neuen Jahr auf euch.

17. Documenta 2017

Kunstfreunde mussten fünf lange Jahre warten, nun steht 2017 die nächste Documenta an. Die vierzehnte Ausgabe der Ausstellung hat einen Perspektivwechsel zum Thema und findet deshalb nicht nur in der Mutterstadt Kassel, sondern auch in der griechischen Hauptstadt Athen statt. Wir sind gespannt, wie die beiden Orte die Künstler inspirieren ...