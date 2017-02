Stand: 06.02.2017 15:00 Uhr

Das fiese Autokennzeichen-Lexikon

Pinneberger "pennen immer" und Emsländer sind "elendig langsam". Hier gibt's ein ganzes Lexikon voller Gemeinheiten aus dem Straßenverkehr.

"Oh, pass auf - da vorne fährt ein Pinneberger!" Viele von uns verbinden mit bestimmten Kennzeichen bestimmte Erwartungen und Vorurteile. Und weil wir während der Autofahrt manchmal einfach fluchen müssen, haben sich manche Autokennzeichen-Übersetzungen mittlerweile in unser Gehirn gebrannt.

Liebe Pinneberger und Emsländer, jetzt könnt ihr aufatmen! In diesem kleinen Kennzeichen-Lexikon kommt nicht nur ihr schlecht weg ...

Kennzeichen im Norden: das etwas andere Lexikon











































Die besten Autofahrer im Norden

Eine Seite, auf der Autofahrer einander bewerten können, woraus sich eine nach Regionen sortierte Statistik der besten und schlechtesten Autofahrer ergibt, zeigt übrigens, dass wir viele Kennzeichen-Halter zu Unrecht beschimpfen: Autofahrer aus Osterode am Harz und Lüchow-Dannenberg werden von anderen Autofahrern zum Beispiel deutlich besser bewertet als Autofahrer mit anderen norddeutschen Kennzeichen.

Die schlechtesten Autofahrer im Norden

Auf der Beliebtheitsskala ganz weit unten liegen Autofahrer aus Goslar, Braunschweig und Hannover. Auch Autobesitzer aus einigen Harz-Regionen sowie aus Kiel und Bad Oldesloe werden besonders oft mies bewertet.

Niedersachsen ist norddeutscher Unfall-Meister

Die mit Abstand meisten Verkehrsunfälle mit Personenschaden auf Norddeutschlands Straßen gab es 2015 übrigens in Niedersachsen, gefolgt von Schleswig-Holstein und Hamburg. In Bremen und Mecklenburg-Vorpommern gab es die wenigsten Unfälle, was angesichts der Anzahl von Autofahrern, die dort unterwegs sind, allerdings wenig überrascht.

