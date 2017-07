Stand: 19.07.2017 13:17 Uhr

Deichbrand Festival: Was darf mit, was nicht?

Der Veranstalter des Deichbrand Festivals verschärfen ihre Sicherheitsvorkehrungen. Hier findet ihr die Getränke- und Taschenregelung.

Aufgrund der Ereignisse und Erfahrungen vergangener Großveranstaltungen gilt auf dem Deichbrand Festival in diesem Jahr ein Rucksack- und Getränkemitnahmeverbot, das für alle Besucher gilt. In der Übersicht seht ihr, was mit aufs Innengelände darf - und was nicht:

Taschen, Rucksäcke, Turnbeutel

volle Tetra-Packs

volle Trinkflaschen

Diese Taschen und Getränkebehälter sind erlaubt:

Bauch- und Gürteltaschen (in den Maßen 25 x 10 x 15 Zentimeter)

Brustbeutel im DIN A5-Format (21 x 15 x 2 Zentimeter)

flüssige Hygiene- und Gesundheitsartikel bis 100 Milliliter (bis maximal zwei Stück pro Person) in geeigneten Plastikgefäßen

leere, faltbare Trinkflaschen bis zu einem Liter

leere Tetra-Packs bis zu einem Liter

offene, leere Trinkbecher aus Kunststoff oder Pappe bis 0,5 Liter

Nicht nur für Gäste, sondern auch für Mitarbeiter, Gastronome, Journalisten und Sanitäter gibt es bestimmte Regelungen. Alle Informationen gibt es hier.

