Stand: 16.02.2017 13:30 Uhr | AutorIn: Dhala Rosado

Mit dieser Website wird Facebook-Stalking leicht gemacht

Fotos, Likes, Veranstaltungen, Kommentare: Die Webseite Stalkscan macht aus eurem Facebook-Profil einen übersichtlichen Steckbrief für jedermann - ihr müsst nicht einmal befreundet sein. Alle eure öffentlichen Informationen können ausgelesen und sortiert werden.

Was wir alle gerne vergessen: Facebook vergisst nichts. Urlaubsfotos mit eurem Ex, alte Veranstaltungszusagen oder eure Kommentare unter anderen Posts - alles bleibt gespeichert. Jetzt können diese ganzen Informationen auch noch über die Website Stalkscan mit wenigen Klicks durchsucht werden.

Der Name ist Programm

Stalkscan kann jedes öffentliche Profil nach bestimmten Kriterien durchleuchten - solange die Informationen vom Nutzer auf "öffentlich" gestellt wurden. Es muss lediglich der Link zum Profil in die Maske eingegeben werden und schon kann es losgehen. Welche Fotos hat die gestalkte Person im Jahr 2013 kommentiert? Wer hat sie in den letzten Tagen auf welchem Event in welcher Stadt getaggt? Die Kombinationsmöglichkeiten sind unendlich, der Neugier keine Grenzen gesetzt.

Stalkscan durchsucht nur öffentliche Dokumente

Zwar können all diese Informationen auch von Hand herausgesucht werden, aber der Aufwand wäre ein ganz anderer. Stalkscan hat eine sehr einfach zu bedienende Oberfläche und zum übersichtlichen Persönlichkeitsprofil sind es nur ein paar Klicks. Auf der Seite heißt es, es würden keine Privatsphärebestimmungen verletzt, sondern lediglich alle bei Facebook öffentlich zugänglichen Informationen gesammelt. Ist ein Post auf "privat" eingestellt, kann ihn niemand außer euch lesen - keine Freunde, Freundesfreunde oder Stalkscanner.

Facebook: Privatsphäre schützen

Wir teilen Informationen zu leichtfertig

Aber könnt ihr noch zu 100% sagen, welche Posts, Kommentare, Likes, Tags oder Fotos von euch öffentlich auf der Plattform kursieren? Oftmals gehen wir zu leichtfertig mit unseren Privatsphäre-Einstellungen um. Auf diesen Aspekt möchte der Entwickler dieser Website, Inti De Ceukelaire, aufmerksam machen, erklärte er der Technikseite Motherboard. Der Belgier bezeichnet sich selbst als ethischen Hacker.

Stalkscan - die vereinfachte Neuauflage von Graph Search

Stalkscan ist nicht die erste Website dieser Art - sie ist nur die benutzerfreundlichste. Facebook selber hat 2013 die Such-Funktion Graph Search eingeführt. Diese Anwendung liefert euch die gleichen Ergebnisse wie Stalkscan - nur, dass ihr hier komplexe Schlagwort-Kombinationen eingegeben musstet, um an das gleiche Ergebnis zu bekommen. Graph Search bietet Facebook zwar immer noch an, allerdings wurden einige Suchanfrage entfernt.