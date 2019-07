Stand: 20.07.2019 17:34 Uhr

Deichbrand 2019: Deaf Havana jetzt im Videostream

Zehntausende feiern in Nordholz bei Cuxhaven mit rund 100 Acts eine riesige Party. Die besten Konzerte vom Samstag seht ihr hier ab 16.40 Uhr im Videostream.

Die Gitarren stehen bereit, die Kameras halten drauf, jetzt müsst ihr nur noch die Boxen laut aufdrehen! Am Samstag rocken Acts wie die Donots, The Kooks und Two Door Cinema Club das Deichbrand Festival - und wir bringen euch die Konzerte in Kooperation mit Arte Concert nach Hause!

Deichbrand Festival: Die Konzerte vom Samstag im Videostream

Diese Stars erlebt ihr Samstag in eurem ganz persönlichen Party-Stream:





ab 17.30 Uhr: Deaf Havana

ab 18.20 Uhr: Rogers

ab 19.10 Uhr: Frank Carter

ab 20.10 Uhr: MoTrip & Ali As

ab 21.10 Uhr: White Lies

ab 22.10 Uhr: The Kooks

ab 23.20 Uhr: Two Door Cinema Club

Übrigens: Auch Sonntag seht ihr viele Deichbrand-Konzerte im Videostream. Freut euch auf Acts wie Tom Walker, Alligatoah und Marsimoto!