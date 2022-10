Stand: 22.10.2022 05:00 Uhr

Neuer Podcast: "Legion: Hacking Anonymous"

Sie legen sich mit Firmen, Organisationen und sogar mit ganzen Staaten an: Hackerinnen und Hacker des Kollektives Anonymous. Aber wer steckt hinter ihren Masken? Die sechsteilige Doku-Podcast-Serie "Legion: Hacking Anonymous" macht sich auf die Suche nach Antworten.

"We are legion. Expect us." Mit diesen Worten enden die Videobotschaften des Hacker-Kollektivs Anonymous. Viele Menschen weltweit feiern die Hackerinnen und Hacker, denn sie verbreiten Hoffnung: Zuletzt hat sich Anonymous auf die Seite der Protestierenden im Iran gestellt - zuvor, zu Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine, hatte das Hacker-Kollektiv Wladimir Putin den Cyberkrieg erklärt.

Anonymous: Wer verbirgt sich hinter dem Hacker-Kollektiv?

Aber wer ist Anonymous überhaupt? Wer verbirgt sich hinter dem Kollektiv, das sich mit Firmen, Organisationen und sogar ganzen Staaten anlegt? Der neue Podcast "Legion: Hacking Anonymous" mit Host Khesrau Behroz, den ihr vielleicht schon aus dem Podcast "Cui Bono - WTF happened to Ken Jebsen" kennt, macht sich auf die Suche.

Die Reporterinnen und Reporter reisen dafür quer durch Europa, von Deutschland in die Schweiz, nach Großbritannien, Polen und in die Ukraine. Sie treffen Informantinnen und Informanten, Hackerinnen und Hacker sowie Geheimdienst-Expertinnen und -experten - und mit jedem Recherche-Schritt wird deutlicher: Anonymous ist nicht das, was viele immer geglaubt haben.

Trailer: Podcast "Legion: Hacking Anonymous" N-JOY - Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen? - 23.10.2022 07:00 Uhr Von den Machern von "Cui Bono": Der neue Podcast "Legion: Hacking Anonymous" begibt sich auf die Spuren des Hacker-Kollektivs Anonymous: Wer verbirgt sich hinter der Maske?

Wer sind die Guten, wer die Bösen?

"Legion: Hacking Anonymous" erzählt die Geschichte von Heldinnen und Helden, die vielleicht gar keine sind. Von Menschen, die das Internet verändert haben - und ein bisschen auch die Welt. Und von denen trotzdem nicht ganz klar ist: Auf welcher Seite stehen sie eigentlich? Und wer sind in dieser Geschichte die Guten, wer die Bösen?

"Legion: Hacking Anonymous" - eine Co-Produktion

Der Podcast ist eine Co-Produktion von rbb, NDR und Undone. Hören könnt ihr den Podcast ab dem 23. Oktober 2022 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Immer sonntags gibt es eine neue Folge. Bei N-JOY könnt ihr den Podcast sonntags um 21 Uhr im Radio hören.

