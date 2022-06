Stand: 24.06.2022 06:00 Uhr

N-JOY bekommt eine neue Morningshow

Elf wunderschöne Jahre am Stück haben Kuhlage und Hardeland gemeinsam moderiert – doch nun wird es Zeit für etwas Neues: Am 1. Juli senden die beiden bei N-JOY ihre letzte Morningshow. Danach übernimmt Martina Schönherr.

Elf Jahre lang sind sie für euch mitten in der Nacht aufgestanden. Elf Jahre lang haben sie euch in den Tag begleitet. Elf Jahre lang haben wir alle zusammen gelacht, geweint und gestaunt.

Doch nun ist die Zeit für etwas Neues gekommen: Ab dem 4. Juli weckt euch bei N-JOY eine neue Stimme – nämlich die von Martina Schönherr.

N-JOY Moderatorin Martina: "Es ist eure Sendung"

Martina ist 35 und ein echtes Nordlicht – sie kommt aus Elmshorn in Schleswig-Holstein. Nach ihrem Abitur hat sie eine Ausbildung zur Bankkauffrau begonnen, die sie aber nach zwei Monaten abgebrochen hat, um ihren eigentlichen Traum zu verwirklichen: Moderatorin im Radio zu werden und nebenbei als Stand-Up-Comedian durch Deutschland zu tingeln.

Seit August 2021 hat sie den N-JOY Mittag moderiert. Vorher hat sie in der Morningshow-Redaktion als Autorin eng mit Kuhlage und Hardeland zusammengearbeitet.

Was in ihrer neuen Show passiert, möchte Martina zusammen mit euch entwickeln:

Mir ist es wichtig, euch nicht einfach irgendetwas vorzusetzen. Es ist euer Start in den Tag. Es ist eure Sendung. Deshalb ist es mir wichtig, zu wissen, was für eine Morningshow ihr braucht. Martina Schönherr

Die N-JOY Morningshow-Werkstatt

Was wünscht ihr euch morgens? Welche Themen werden euch im Radio zu wenig behandelt? Was stresst euch und wo wünscht ihr euch Support? Die ersten Wochen sind eine Art Werkstatt – live on Air entsteht mit euch zusammen eine neue Sendung.

Ab Mitte Juli bekommt Martina übrigens noch Unterstützung von einem Co-Moderator. Und: Sie will sich ein Team von jungen Expertinnen und Experten aufbauen, das die Hörerinnen und Hörer bei Fragen und Herausforderungen des Alltags mit Know-how unterstützt.

Andreas Kuhlage: "Wir geben unsere Show in die besten Hände"

Weil Kuhlage und Hardeland wichtig ist, dass Martina einen guten Start hat, laden sie sie schon ab dem 27. Juni in ihre Sendung ein. Eine Woche lang moderieren sie die Morningshow dann zu dritt und stellen euch Martina vor.

Kuhlage ist sich aber jetzt schon sicher: "Wir geben unsere Show in die besten Hände. Martina ist unglaublich lustig und ein absoluter Moderationsprofi."

Was machen Kuhlage und Hardeland nach ihrer Zeit bei N-JOY?

Am Freitag, den 1. Juli, haben Kuhlage und Hardeland dann ihre letzte Sendung bei N-JOY. Die beiden machen dann erstmal Urlaub. Sie freuen sich, Zeit mit ihren Familien und Freunden zu verbringen und ihren Biorhythmus mal wieder ein bisschen zu normalisieren.

Nach elf Jahren früh aufstehen freue ich mich, dass mein Wecker künftig nicht mehr mitten in der Nacht klingelt. Jens Hardeland

Danach werden die beiden neue Aufgaben im NDR übernehmen: Jens Hardeland wird ab August das Moderationsteam bei NDR 2 verstärken. Andreas Kuhlage wechselt zu NDR 1 Niedersachsen, wo er ab Oktober das Team der Morgensendung verstärkt.

Auch wenn der Abschied schwerfällt, fasst Kuhlage zusammen:

Es war 'ne geile Zeit. Aber jetzt ist es auch mal Zeit für etwas Neues. Für uns und für N-JOY. Andreas Kuhlage

Die neue N-JOY Morningshow mit Martina Schönherr hört ihr ab dem 4. Juli 2022 montags bis freitags von 6 bis 10 Uhr. Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet.

Wir sagen schon jetzt: Danke für alles, Kuhlage und Hardeland! Das ganze Team wird euch vermissen!