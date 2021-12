Stand: 05.12.2021 11:00 Uhr

Von Stars signiert: Ersteigert ein N-JOY Weihnachtskugel-Paket!

Gemeinsam für den guten Zweck: Ersteigert unser N-JOY Weihnachtskugel-Paket - unterschrieben von Stars wie Felix Jaehn, Alle Farben und Nico Santos! Der Erlös geht an Kinder, die ganz besonders unter der Corona-Pandemie und ihren Folgen leiden.

"Hand in Hand für Norddeutschland" - so heißt unsere NDR Benefizaktion, bei der wir jedes Jahr über Hilfsprojekte informieren und zu Spenden für den guten Zweck aufrufen. In diesem Jahr kommt das gespendete Geld zu 100 Prozent den Projekten des Kinderschutzbundes in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg zugute.

Auch wir von N-JOY machen mit und klären im Programm verstärkt über die Arbeit der Landesverbände des Kinderschutzbundes in den norddeutsche Bundesländern auf. Außerdem gibt es auch in diesem Jahr unseren großen Spendentag am 10. Dezember 2021, bei dem ihr gegen Spenden unser Musikprogramm bestimmt!

Und wir haben noch etwas ganz Besonderes für euch: Unsere von Stars signierten N-JOY Weihnachtskugeln, die ihr für den guten Zweck ersteigern könnt!

Weihnachten mit Bosse & Co.: Diese Stars haben die Christbaumkugeln unterschrieben

Unser Weihnachtsbaumkugel-Paket besteht aus zehn Kugeln im schicken N-JOY Design. Die Kugeln sind echte Unikate - denn sie wurden von bekannten Musikern handsigniert! Folgende Promis haben jeweils eine Kugel unterschrieben:

Felix Jaehn

Lena

Alle Farben

Bosse

VIZE

Mark Forster

Tokio Hotel

Max Giesinger

Lost Frequencies

Nico Santos

Weihnachtsbaumkugeln mit Autogrammen: So funktioniert die Versteigerung

Ihr wollt das Paket mit den zehn Kugeln für den guten Zweck ersteigern? Mitmachen ist ganz einfach: Tragt euer Gebot einfach ab dem 6. Dezember um 7 Uhr in das Formular am Ende der Seite ein.

Damit wir euch kontaktieren können, falls ihr am Ende die Höchstbietenden seid, gebt bitte auch eure E-Mail-Adresse und eure Telefonnummer an.

Wer zum Ende des Aktionszeitraums - am 10. Dezember um 15:59:59 Uhr - das höchste Gebot hält, bekommt die Kugeln, nachdem er oder sie das Geld auf das offizielle Spendenkonto für "Hand in Hand für Norddeutschland" überwiesen hat!

* Das aktuelle Höchstgebot wird unverbindlich zeitnah auf dieser Seite angezeigt. Ausnahme: Jeweils zwischen 18 Uhr und 9 Uhr am nächsten Morgen findet keine Aktualisierung statt. Geht in dieser Zeit ein neues Höchstgebot ein, wird dieses morgens ab 9 Uhr nachgepflegt.

Mehr dazu und alle weiteren Informationen zur Aktion findet ihr in den Teilnahmebedingungen.

Weitere Informationen NDR Benefizaktion 2021: Hilfen für unsere Kinder "Hand in Hand für Norddeutschland": Die NDR Benefizaktion mit dem Kinderschutzbund widmet sich Kindern, die unsere Hilfe brauchen. mehr Hier könnt ihr jederzeit spenden! Der Partner der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" sind die Krebsgesellschaften im Norden. Ihr könnt jederzeit spenden, das Konto ist bis zum 28. Februar 2020 geöffnet. mehr