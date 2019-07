Stand: 02.07.2019 17:03 Uhr | AutorIn: Anthrin Warnking

Facebook & Co.: Warum der Hass?

Was geht in Usern vor, die wie aus dem Nichts in den Kommentarspalten im Netz auf andere User verbal eindreschen? Und was könnt ihr tun, wenn eine Diskussion im Internet eskaliert und sich gegen andere User oder vielleicht sogar gegen euch richtet?

Wer im Netz seine Meinung sagt oder sich gegen den Hass anderer User stellt, kann schnell selbst zur Zielscheibe von Beleidigungen werden. Das musste N-JOY Moderatorin Nina Zimmermann in der vergangenen Woche am eigenen Leib erfahren: In einem N-JOY Post bei Facebook kritisierte sie Völkerball als Schulsport. Statt einer konstruktiven Diskussion gab es unter den rund 1.300 Kommentaren Anfeindungen und zahlreiche Beleidigungen auf persönlicher Ebene.

Um Nina zu schützen, haben wir entschieden, das Posting zu löschen. Geblieben sind allerdings viele Fragezeichen: Wie kann eine Diskussion zu einem an sich banalen Thema so entgleisen? Was geht in den Köpfen der User vor, die im Netz gegenüber anderen Menschen verletzend werden, statt ihre Meinung zum Thema konstruktiv zu artikulieren? Und was können wir gegen den Hass unternehmen?

Psychologe: "Durch Meckereien findet man immer Freunde"

Der Psychologe Volkan Yildirim sieht für ausartende Diskussionen, wie es sie im Netz immer wieder gibt, unterschiedliche Gründe - darunter zum Beispiel eine generelle Mecker-Mentalität in Deutschland, sowohl im Netz als auch offline:

Man findet immer jemanden, mit dem man meckern kann, wenn der Bus nicht kommt. Aber du kannst nicht auf der Straße jemanden anquatschen und sagen 'Hey, schöner Tag, wie geht's denn so?' Da werden die Leute komisch gucken.

Kommen in sozialen Netzwerken viele Meckerer zusammen, würden sich andere Nutzer zurückziehen, die die Kommentare lesen.

Über Alpha-Tiere und kollektive Grenzüberschreitung

Meistens gebe es in solchen Diskussionen Alpha-Männchen oder -Weibchen: "Sie ermutigen sich und schaukeln sich gegenseitig hoch, weil Sympathien und Antipathien entstehen."

Die mögliche Folge: Solche verbalen Grenzüberschreitungen entfalten eine enthemmende Wirkung, weil sie zunehmend als normal angesehen werden. "Man fühlt sich nicht verantwortlich und denkt: 'Wenn der das macht, warum sollte ich das nicht auch machen?'" Um inhaltliche Diskussionen gehe es den Hatern in diesen Diskussionen nicht, erklärt der Psychologe.

Weitere Informationen So reagiert ihr richtig auf Hetze Was tun, wenn ein fröhlicher Smiley unter einem Posting über ertrinkende Menschen im Mittelmeer lacht? Reagieren, sagt Netzaktivistin Sonja Boddin im Interview, und erklärt die Grundregeln. mehr



Hass im Netz: Was Hater antreibt

Aber was motiviert die Hater dann, ihre Zeit mit dem Verfassen von beleidigenden und unsachlichen Kommentaren zu verbringen? Pauschalisieren wolle er das nicht, sagt Yilidirim.

Es geht darum, eine Situation zu kontrollieren. Das steigert meinen Selbstwert. Diese positive Selbstdefinition ist wichtig, weil sie dafür sorgt, dass wir uns wertvoll fühlen. Und es ist egal, ob das moralisch verwerflich ist oder nicht.

Die Kontrolle sei eine Form der Machtausübung. Indem sie sich über andere stellen, bekämen Hater den Eindruck, selbstbestimmt zu handeln. "Ich kann mich als Hater gut fühlen, wenn ich jemanden fertig mache."

Überschätzung und Schwarz-Weiß-Denken

Psychologen gehen davon aus, dass die Fähigkeit zur Selbstreflexion in Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt ist. So beschreibt der "Dunning-Kruger-Effekt" eine kognitive Verzerrung, die dazu führt, dass einige Menschen dazu neigen, andere systematisch zu unterschätzen, während sie ihre eigenen Kompetenzen überschätzen.

Diese Menschen sind aus verschiedensten Gründen nicht in der Lage, sich mit sich selbst auseinander zu setzen und sich zum Beispiel einzugestehen, dass sie Unrecht haben. Fakten interessieren sie nicht. Sie sind überzeugt von ihrer Meinung und besitzen nicht die Fähigkeit, Dinge kritisch, reflektiert und differenziert zu betrachten.

Diese unterschiedlich ausgeprägten Fähigkeiten zur Reflexion gelten auch für Schubladendenken: Während die einen sich differenziert mit Themen, Menschen und ihren eigenen Stereotypen auseinander setzen könnten, gebe es "eine große Palette von Menschen, für die es nur Schwarz oder Weiß gibt."

User sozialer Medien sind wie Autofahrer

Der Psychologe vergleicht das Verhalten mancher Menschen im Netz mit dem Straßenverkehr: "Man ist anonym und kann die Sau rauslassen. Und dann sieht man, welcher Autofahrer asozial ist und wer doch rücksichtsvoll fährt."

Weitere Informationen Safer Internet Day: Aufstehen gegen Hass im Netz Was hilft gegen hasserfüllte und unsachliche Kommentare unter Beiträgen im Internet und in sozialen Medien? Dieses Thema steht im Mittelpunkt des Safer Internet Days. mehr



Psychologe zu Hass im Netz: "Ich würde nicht dagegen halten"

Würde der Psychologe Yildirim selbst zur Zielscheibe der Hater, würde er sich persönlich nicht ins Hass-Getümmel stürzen und auf eine Diskussion einlassen. Stattdessen rät er dazu:

Die Kommentare und ihre Absender im sozialen Netzwerk melden.

Die Kommentare ignorieren.

Humorvoll reagieren und der Person so das Gefühl geben, nicht ernst genommen zu werden.

Einen Screenshot machen und ihn im eigenen Umfeld posten.

Es sei besonders wichtig, sich mit anderen Menschen auszutauschen: "Man braucht immer ein soziales Umfeld, das einen darin bestärkt, dass man selbst nicht spinnt oder falsch liegt. Das machen die Hater genauso - sie haben auch ein soziales Umfeld, das sie darin bestärkt, dass sie richtig liegen."

Auf diese Weise kann jeder Nutzer helfen, wenn er beobachtet, wie jemand Opfer von Hetze wird. Schon eine Privatnachricht könne helfen. "Ich würde die Person anschreiben und ihr sagen: 'Nimm dich da raus, man kann gegen solche Leute nicht gewinnen, weil sie einem niemals den Sieg gönnen.'"

Paragraf 185: Hass im Netz kann strafbar sein

Übrigens: Es ist auch möglich, rechtliche Schritte einzuleiten: "Jeder, der sich durch einen Kommentar persönlich beleidigt fühlt, kann zur Polizei gehen und Strafanzeige erstatten", erklärt die Hamburger Oberstaatsanwältin Nana Frombach. Nicht jede Unhöflichkeit oder Distanzlosigkeit reiche aus, um die Strafbarkeitshürde zu überwinden. Sind Beschimpfungen im Spiel, sieht die Sache anders aus.

Erforderlich ist, dass es eine Ehrverletzung und Herabwürdigung des Adressaten gibt. Nana Frombach, Staatsanwaltschaft Hamburg

Im schlimmsten Fall kann die Täter eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe erwarten. "Das wird im Einzelfall geprüft", so Frombach. Der Polizei den Fall in einer Aussage zu schildern, könne ausreichen. Besser ist es aber natürlich, wenn ihr einen objektiven Beweis, zum Beispiel einen Screenshot, mitbringt.